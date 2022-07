¿Cuántas veces hemos oído ante unos restos arqueológicos… “solo veo cuatro piedras”? Sin embargo, ¿alguien podría ver en la Dama de Elche solo una piedra? La diferencia está en entender la piedra, una escultura ibérica en el caso de la Dama, o no encontrarle sentido a lo que tenemos delante. Cuando excavamos unos restos arqueológicos los científicos queremos leer la tierra, obtener información histórica, comprender como vivían en otras épocas. En ocasiones, aparecen monumentos, esculturas, pinturas, restos singulares que tienen un valor y un significado propios. Es más, con el tiempo algunos de esos elementos se convierten en referentes identitarios: el acueducto de Segovia, el teatro de Mérida, la Alhambra de Granada o la Dama de Elche. Sin embargo, hay un problema: mucha gente solo ve piedras o no sabe ir más allá de las piedras. Incluso con la Dama de Elche a veces no se comprende su significado histórico y se es incapaz de ir más allá del mito identitario. Probablemente parte de la culpa sea de los científicos que investigamos, documentamos, interpretamos, pero no sabemos comunicar la importancia de las piedras que tenemos delante, su significado.

Una parte indispensable de la investigación histórica y arqueológica es la divulgación, la socialización del conocimiento. Hemos ido desarrollando estrategias comunicativas en museos, yacimientos arqueológicos, revistas o documentales de acuerdo con las exigencias del público… O al menos, de determinado tipo de público: el más motivado y más receptivo, que lee y se informa. Pero habitualmente hemos dejado de lado al gran público que quiere acercarse a la historia de una forma más relajada, lúdica y participativa. En este grupo tenemos a buena parte de los más jóvenes, nativos digitales, acostumbrados a interactuar en entornos virtuales e inmersivos. Ha llegado el momento de incorporar nuevas formas de comunicación de la historia, de ofrecer estrategias interactivas para la visita de los yacimientos arqueológicos, de comprender el patrimonio mediante recreaciones virtuales, de explicar nuestro pasado con imágenes significativas, y no solo con anécdotas o curiosidades. Las Nuevas Tecnologías (NT) nos ofrecen una increíble gama de recursos para despertar el interés de buena parte del público que nunca hemos logrado atraer o motivar, incluida la población más joven. No es lo mismo visitar la cetaria de Santa Pola (Museo del Mar) con la tradicional guía que nos explica para qué servía, cómo era y quiénes la frecuentaban, que empezar colocándote unas gafas de Realidad Virtual (RV), entrar en sus salas de producción, recorrerlas, observar a sus propietarios y trabajadores, fijarnos en los detalles para, a continuación, por supuesto, ir al yacimiento y hacer preguntas, o resolver dudas junto a nuestro guía. No es lo mismo entrar en los Baños Árabes de Elche acompañados de un dispositivo (Tablet, móvil, etc.) con Realidad Aumentada que nos ofrece recreaciones virtuales de sus fases y significado que visitar el conjunto sin ningún tipo de explicación o elemento de apoyo. No se pueden tener dudas sobre lo que no se comprende y los recursos virtuales como fase previa a la visita efectiva nos permiten explicar y estimular a todo tipo de públicos dotando a las piedras del volumen, las dimensiones y el significado que tuvieron. De esa forma mejoramos la posterior e imprescindible visita al yacimiento, a las piedras, que habrán adquirido un nuevo sentido (histórico y cultural), y todo de una forma relajada, lúdica y participativa. Las Recreaciones Virtuales de una ciudad antigua, un puerto, un acueducto o un cementerio nos permiten ofrecer imágenes realistas que se explican por sí mismas y que podemos utilizar de múltiples formas: Realidad Aumentada (RA) en dispositivos personales (tablet, teléfono móvil, pantallas auxiliares, etc.), carteles de gran formato de vinilo para recrear espacios, paneles explicativos, videomapping, etc. Incluso ya es posible hacer réplicas exactas de piezas de gran formato (esculturas, objetos metálicos y cerámicos, relieves, etc.) a precios asequibles para cualquier museo mediante fotogrametría digital e impresión 3D, como recientemente hemos hecho con las esfinges ibéricas de Agost visitables en la ermita de Sant Pere, cuyos originales están en Madrid y París. En definitiva, se trata de acercar el patrimonio histórico y cultural a todo el mundo, haciéndolo comprensible mediante recursos digitales, divertidos e interactivos. La socialización del conocimiento está cambiando de rumbo y desde la Universidad de Alicante el grupo de investigación de Patrimonio Virtual nos estamos adentrando en un nuevo espacio de experiencias compartidas en el que se aprende jugando e interactuando, para que las “cuatro piedras” cobren un nuevo sentido y nos hablen de las sociedades pasadas que ya no existen, nos hablen de arqueología y de historia.