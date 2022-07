Obras no son amores en verano

Vecinos de Arenales del Sol han mostrado su malestar al entender que, mientras a ellos se les exige abonar sus tributos y cumplir con todas las normativas municipales, a otros, en este caso algunas empresas, se les da manga ancha.

Y es que en este caso hacen referencia a las obras que se están acometiendo para crear un parking de caravanas y autocaravanas al final de este enclave turístico, casi en el límite con la zona de Gran Alacant de Santa Pola y lindante con el Clot de Galvany. Aquí se está trabajando desde hace meses para procurar un área de 15.000 metros cuadrados de pernocta para estos vehículos. Una empresa lo está construyendo en el solar que se utilizaba como parking improvisado, frente al Carabassí.

En esta actuación, denuncian algunos vecinos, se están llevando a cabo movimientos de tierras y excavaciones cuando en realidad la normativa municipal lo prohíbe en verano. También otros se quejan de las excavaciones y movimiento de tierras en otra obra de la calle Bahía.

Y es que desde 2015, tanto en Arenales como en La Marina, el Ayuntamiento ilicitano tiene prohibido durante julio y agosto «en parcelas y edificios de cualquier tipología y uso (...) las obras de demolición total o parcial, los movimientos de tierras y excavaciones, todo ello sin perjuicio de la observancia de las condiciones reguladas en la normativa sectorial sobre ruidos y vibraciones». También se apunta que se exceptúan de esta limitación las obras situadas en vía pública las de infraestructuras y servicios realizadas por la administración.

La concejala de Urbanismo, Ana Arabid, señala en cualquier caso que sus técnicos van a tenerlo en cuenta, de manera que se proceda a requerir a la empresa responsable que pare si no está cumpliendo con la normativa. «Vamos a valorar exactamente lo que está ocurriendo», declara la edil quien, como no puede ser de otro modo, apunta a que la ordenanza se debe cumplir.

Por otro lado, otra vecina, pero en este caso próxima a las obras del hotel, asegura que viene soportando «como otros muchos vecinos» el movimiento de tierras que se está realizando en el solar, «que implica ruidos desde las 7.45 de la mañana hasta las 19.00 de la tarde, con levantamiento de tierras, con el consiguiente polvo que nos entra a las casas y nuestros cuerpos y olores del combustible de las máquinas. ¿Todo esto lo tenemos que aguantar? ¿Por qué no se paraliza durante el verano? Además de tragar polvo es irritante que no puedas estar en tu casa». La cuestión es que el suelo del hotel no se trata de zona urbana, sino de dominio marítimo-terrestre, competencia del Ministerio de Transición Ecológica, por lo que el Consistorio no tiene competencia. No obstante, los ruidos y el polvo si van más allá de esa parcela.

En otro orden de cosas, la penúltima queja de los vecinos de Arenales del Sol este verano es que está siendo habitual que uno de los dos cajeros automáticos se averíe, con lo que el servicio a los residentes y turistas se ve muy mermado en este sentido. Por este motivo se solicita al Ayuntamiento de Elche que intensifique los contactos con entidades bancarias para ver si es posible potenciar este servicio.

Alejandro García, expedáneo y la voz más reivindicativa de esta zona, además de ser integrante del partido Contigo, recuerda: «Hemos aumentado la población censada a 2.700 habitantes y en temporada estival la multiplicamos hasta llegar a las 20.000 personas, siendo este un problema si alguno de los cajeros se estropea. Esto obliga a desplazarse a otras pedanías e incluso a otro municipio, incluidos comerciantes de nuestra zona».