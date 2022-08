Yo tenía y sigo teniendo una cierta debilidad por Sergio Rodríguez porque, como asesor, hacía lo que no veía hacer a nadie desde hacía años. Se pasaba por la redacción a comentar la última hora de la política local y ya saben ustedes lo que nos gusta a nosotros sentirnos importantes y que nos visiten. Alguna vez venía acompañado, pero las más solo. Pero siempre me escuchaba con atención, siempre fue cercano. En aquellos encuentros nos contamos muchas más cosas de las que nunca se publicaron porque tenía alma de periodista. Decía que de una de mis compañeras aprendió que nunca se miente a uno porque, si te pillan, en ello te va la credibilidad y lo seguía a pie juntillas. Con eso me ganó el corazón, con su sinceridad. La última vez que lo vi, en julio, se acercó aquí con una de sus hijas en el cochecillo. A la otra ya la había colocado con los abuelos pues su mujer estaba en un viaje con amigas. Lo contaba con orgullo de padre pero también de marido y nos echamos unas risas pensando lo que podemos llegar a hacer por amor. Si tienen duda, vean sus redes sociales, trufadas de fotos familiares. Ahora recuerdo ese momento, con esa niña nerviosa que a los tres minutos se echó a llorar, inquieta porque no entendía de nuestras sesudas discusiones o por qué su padre le quitaba tiempo porque confundimos los valores y siempre quitamos tiempo a nuestros hijos. Las lágrimas de la tuya entonces son ahora las mías.

Nunca dejaba a nadie indiferente y se hacía notar. Tenía detractores y a veces hacía públicas unas opiniones críticas exacerbadas que, con el tiempo, fue mesurando a medida que ganaba en experiencia y su opinión, con ello, fue cada vez más escuchada dentro de su partido. Era una persona de fuertes convicciones políticas como tantos otros que se levanta y se acuesta pensando en ayudar a ganar las elecciones. Cualquier asunto que se le planteara lo bajaba a su terreno para simplificarlo al máximo y encontrar un motivo que le diera la razón. Para la política tenía malas virtudes, y diga malas porque nunca pensaba en él, pensaba siempre en su partido y lo que sería bueno para este. Quizá eso fuera lo que viera en él Pablo Ruz, pero también otros que le precedieron y con los que trabajó, como Mercedes Alonso o Antonio Luis Martínez-Pujalte con quienes compartió muchas horas como fiel consejero. Nunca supo decir «no». Fallece el exedil de Elche y asesor de la Diputación Sergio Rodríguez Nadie está preparado para morir, pero nadie debería morir joven con tanto aún por vivir y tanto por recorrer. Cualquier muerte nos parece terrible, pero la de Sergio más y no porque se haya ido un político tan joven y querido, sino porque se ha ido un excelente padre y persona. Dejas un hueco imposible de cubrir. Adiós amigo.