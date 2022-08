«Apagón» en la adjudicación de la iluminación de la barraca municipal de Elche

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche anunció este miércoles a través de un escueto comunicado que uno de los contratos pendientes de adjudicar para las Fiestas de Agosto se había quedado desierto. Es decir, que no se iba a cubrir. La «lotería» que ha supuesto el trabajo contrarreloj de licitaciones desde hace dos semanas, pese a lo cual el alcalde, Carlos González, y la edil de Fiestas, Mariola Galiana, vienen repitiendo desde hace días que «van a ser las mejores fiestas de toda la historia», le tocó al contrato de iluminación de la barraca municipal, que estará situada en la explanada de la UMH de Elche, donde está previstas las actuaciones musicales. Es decir, a estas horas no hay «ambiente de fiesta» (porque no hay quien ponga las bombillas) en el punto álgido de los conciertos, por donde pasarán, entre otros, Loquillo, Melendi o Varry Brava. Las dos primeras, premio pago de la entrada.

Cuatro juntas de gobierno en una semana para adjudicar a contrarreloj los contratos de Fiestas en Elche En la misma nota se aseguró que «la Concejalía de Fiestas busca en estos momentos la mejor alternativa para la prestación del servicio». ¿Cuál será esta solución?, se desconoce pero tiempo para un contrato no hay. El problema ha residido en que las dos empresas que se presentaron al concurso, aclaró el edil Héctor Díez, no estaban inscritas en el Registro de Instaladoras de Baja Tensión. Es decir, no podían certificar su capacidad para hacer los trabajos. En cambio, en la misma junta de gobierno sí se aprobó el contrato de servicios de sonorización y asistencia técnica audiovisual de las fiestas patronales a Soniprof Stereo S.L. por 70.967 euros. También el contrato de montaje de la barraca municipal a la firma Pandora Producciones por 71.148 euros. Igualmente se informó de que se había firmado un convenio de patrocinio de racós con Estrella Levante, además de otros dos para desarrollar los racós Gastronómico y «FestiElx», de los que no se ofreció más información. Algunos periodistas hicieron ver al gabinete de Comunicación su malestar por el hecho de que nadie esté compareciendo para dar cuenta de las juntas de gobierno que se han convocado toda esta semana, de forma extraordinaria, para ir aprobando, como un goteo, los contratos para unas fiestas que arrancan mañana viernes, con el pregón en la Plaça Baix a cargo de Blanca Paloma. Dos contratos de Fiestas se salvan al presentarse una empresa a cada licitación El problema que está teniendo el equipo de gobierno con los contratos es tan evidente como que hasta el martes no se había aprobado el contrato de actuación musical de Loquillo a la mercantil Bio Star Music S.L. por 42.350 euros o que la Policía Local hará de vigilantes de seguridad porque también este quedó desierto. Pero no solo es el área de Fiestas el que anda con retrasos en sus actividades pues en esa misma junta del martes se aprobó el manual de identidad corporativa del logo correspondiente al aniversario del hallazgo, hace 125 años, de la Dama de Elche. Esta aprobación permitirá usar en correspondencia oficial dicha imagen. Lo curioso del caso es que los actos centrales fueron ayer y hoy. Dentro del seno del grupo socialista hay un evidente malestar por todo lo que está ocurriendo con los contratos de Fiestas de Agosto, algo que tienen muy en cuenta los ciudadanos cuando tienen que depositar su voto en futuras elecciones según hayan sido.