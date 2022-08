Magrana, cielo y la maroma que los une

Un doble óvalo, en el que aparecen el cielo y la magrana con una anaranjada palma y, entre ambos, la maroma (la cuerda que sostiene los aparatos aéreos durante las representaciones), han sido los motivos elegidos por la polifacética artista ilicitana Sol Pérez Segura para ilustrar el paipái que ayudará a aliviar el calor en la basílica de Santa María durante las representaciones que comienzan el próximo día 11. Tan necesario se hará que ayer, en la presentación en el salón de actos, la edil de Cultura, Marga Antón, se refirió a ellos como una marea que se podrá ver desde la tramoya alta. No fue la única presentación ayer del Patronato, en un acto al que acudieron algunos de los nuevos patronos, que tomaron posesión hace menos de una semana, pues de manos del archivero Joan Castaño se presentó el facsímil que han editado y que reproduce el discurso de acceso del marqués de Molins a la Real Academia de la Historia, fechado el 29 de junio de 1869 y en el que habla, por primera vez en un centro oficial cultural, de la necesidad de estudiar el drama asuncionista.

El de ayer tampoco fue el último acto meramente formal de las representaciones. Este fin de semana (sábado , 20 horas, salón de plenos) será la «Prova de veus» y la próxima (miércoles, 18 horas, basílica de Santa María), llegará la Prova de l’àngel». Todo ello antes de que el 11 de agosto comiencen los ensayos generales que seguirán el 12 y 13 antes de las representaciones propiamente dichas (día 14 La Vespra y día 15, La Festa). Del abanico oficial se han impreso 20.000 cartones y se han editado 750 unidades del facsímil.

Sol Pérez, quien fue cargo electo en 2011, aseguró que los motivos que ha elegido, la magrana y la maroma, nunca dejan de impresionarla cada vez que comienzan la representación. Esta idea, y una representación esquemática del cielo, le habían servido como inspiración. «Me produce una emoción contenida. He tratado de plasmar una especie de dibujo que no es dibujo, de pintura que no es pintura, pero que expresa la emoción tan profunda que siento cada vez que veo bajar la maroma y la magrana. Por muchas veces y años que lo vea, nunca dejará de sorprenderme», explicó.

Roca de Togores

Por otro lado, el facsímil se vuelve a configurar como una pieza para coleccionistas que tiene al archivero como principal precursor. Joan Castaño se encargó de explicar su historia en el acto y cómo reproduce el discurso de acceso del primer marqués de Molins, Mariano Roca de Togores y Carrasco, a la Real Academia de la Historia el 29 de junio de 1869. En este y por primera vez en un centro oficial cultural se defendió la necesidad de estudiar el Misteri, refiriéndose al mismo el marqués como «monumento literario único, en mi concepto, hoy en España, y obra de costumbre y de poesía, igualmente digna de ser estudiada por los críticos y por los cronistas».

Hace 20 años que el Patronato publica estas joyas ocultas e históricas con las que se dio a conocer en tiempos pretéritos el drama asuncionista. Castaño explicó que el marqués de Molins, natural de Orihuela, gozaba de estrechas relaciones con la ciudad de Elche al tener especial devoción por la Virgen de la Asunción y ser esposo de la señora de Asprellas. Tanto, que la final de su vida legó sus condecoraciones a la patrona y su capa de la Orden de Carlos III a la imagen. Esta tela se puede contemplar en la procesión matinal del día 15.

Mariano Roca de Togores, que tuvo una destacada vida política, intelectual y literaria, también fue académico de la lengua. Y en el discurso que reproduce el facsímil, de cerca de cien páginas, relata (asesorado por Aureliano Ibarra) la historia ilicitana desde la época romana hasta el Renacimiento. En el mismo, según detalló, dedica un par de páginas a describir la Festa, ensalzándola y hablando de la necesidad de estudiarla. «El discurso abrió un periodo de investigación y bibliográfico que se extiende hasta la Guerra Civil».