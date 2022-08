La ausencia a estas horas de un contrato para poder iluminar la barraca municipal y el Hort de Baix y solo a dos días de que arranquen los conciertos de las Fiestas de Agosto ha llevado a la oposición a pedir directamente este jueves la dimisión de la edil del área, Mariola Galiana. El alcalde, Carlos González, ha comparecido a petición de la prensa y acompañado del concejal de Deportes, Vicente Alberola, para dar explicaciones sobre la incidencia a la que el equipo de gobierno está teniendo que hacer frente al quedar desierto el concurso de iluminación las actuaciones de la explanada de la Universidad Miguel Hernández y las del Hort de Baix. El regidor socialista se ha mostrado convencido de que antes del sábado, que actúa Melendi, los técnicos municipales van a encontrar una solución para "disfrutar de los conciertos" con la "ley de contratos en la mano". González ha querido "apagar el fuego" apuntando una vez más a que los ilicitanos van a vivir unas fiestas "excepcionales e inolvidables".

Frente a las críticas, lanzadas tanto por PP, como por Ciudadanos, por la falta de previsión del departamento de Fiestas para tener a punto las celebraciones patronales tan esperadas después de dos años de interrupción por la pandemia, el primer edil se ha escudado en que "todas las licitaciones se pueden ver salpicadas por incidencias de mayor o menor gravedad" y que este problema ocurrido este jueves "podría haber pasado hace dos semanas y estaríamos en las mismas porque tampoco habría plazo para resolver con proceso de licitación lo mismo". Para Carlos González, la oposición no tiene razón.

Desde ayer los técnicos municipales y los servicios jurídicos trabajan a contracorriente para que se pueda, según González, llevar a cabo una contratación ajustada a derecho y, por otra parte, para que se pueda prestar el servicio de unos de los actos que mueve a más personas en las fiestas ilicitanas. En caso contrario, el alcalde ha reconocido que el "perjuicio sería mucho mayor". No obstante, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y defender la gestión municipal realizada "de forma seria", ha dicho, para "elaborar una programación de fiestas excepcional que se corresponde con esa sed de fiestas y ansia que todos tenemos para superar todo lo que hemos pasado estos años".

El problema con la iluminación de los conciertos se ha originado porque las dos empresas que se presentaron al concurso (valorado en 70.000 euros) no estaban inscritas en Registro de Instalaciones de Baja Tensión, un requisito contemplado en el pliego de condiciones.

Ha sido el Partido Popular el primero en salir este jueves a criticar lo ocurrido y lo ha vinculado todo a la "nefasta planificación por parte de la señora Galiana en cuanto a la organización de las fiestas patronales”, ha afirmado el portavoz adjunto, José Navarro.

El popular ha lamentado que el gobierno local pueda tener que recurrir a un contrato menor de 15.000 euros, mucho menor al del importe de la licitación, para resolver el entuerto. “Esto es impropio de un municipio como Elche. Los ilicitanos no merecen, después de dos años sin nuestras fiestas, que el equipo de gobierno de PSOE y Compromís desprecien las tradiciones de nuestro municipio de esa manera. Por tanto, pedimos la dimisión inmediata de la concejal de Fiestas, la señora Galiana”, ha señalado. El partido líder de la oposición ha dicho que esto demuestra que la edil de Fiestas no está capacitada para dirigir. "Ha echado por tierra el trabajo de técnicos y Entes Festeros, poniendo en peligro asuntos tan importantes como la iluminación o la seguridad. Ya que el señor Carlos González no toma decisiones al respecto, pedimos a la señora Galiana que dé un paso atrás y se marche por respeto al cargo que ostenta".

También Ciudadanos ha mostrado su malestar. Eva María Crisol ha señalado a Mariola Galiana como “responsable directa de una gestión que nos lleva a que, apenas dos días antes del inicio de las fiestas estemos en vilo al desconocer si dispondremos de muchos servicios básicos, como la iluminación de la barraca municipal. Pase lo que pase, debe dimitir por una gestión nefasta. Debe hacerlo por ética y respeto a todos los ilicitanos”, ha dicho la concejal de la formación naranja.

“Llevamos semanas avisando de que la gestión del bipartito de PSOE y Compromís estaba siendo lamentable, con contratos por la vía de urgencia y a salto de mata para que llegaran los servicios a tiempo para las próximas fiestas, que son las más esperadas por todos, tras tanto tiempo sin poder celebrar los días grandes de Elche”, ha señalado Crisol. “Y estos días, que deberían ser de impaciencia e ilusión por volver a celebrar, están siendo de nervios y frustración por culpa de Galiana”.

Ante esta situación, la concejala ha sido rotunda: “Debe dimitir, no tiene otro camino posible. Después de ir tanto caminando sobre el alambre durante semanas, poniendo parches, ya dijimos que en caso de haber algún problema ella sería la primera responsable. Lo es todo el equipo de gobierno, pero ella en primer lugar, y por ello debe dejar su cargo de forma inmediata. Nos ha conducido por primera vez a una barraca municipal con conciertos de pago, eso viene del gobierno que se hace llamar del pueblo, pues el gobierno del pueblo y de las personas te dice que sólo puedes ver un concierto en la barraca municipal, la de todos, si tienes dinero para permitírtelo. De no ser algo tan grave, sería hasta gracioso”.

Asimismo, Eva Crisol ha reclamado al alcalde de Elche que “en caso de que no dimita por voluntad propia, debe ser el alcalde, Carlos González, quien la cese de todos sus cargos. González es el alcalde de todos los ilicitanos, no del PSOE y sus votantes, por lo que debe hacerle entrar en razón y que se marche o, en caso de negarse, cesarla el mismo por el bien de todos los ilicitanos”. Y ha concluido con un mensaje directo a Galiana: “¿Irá la concejala de Fiestas a la barraca el próximo sábado y explicará a todos los asistentes el motivo por el que no van a poder disfrutar de las fiestas? Que dé la cara, explique todo lo que ha pasado, y después deje su cargo. Es cuestión de responsabilidad y dignidad”, ha concluido Crisol.