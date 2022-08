El gobierno local fía al último curso político el futuro del Instituto de la Palmera

Al último curso político ha fiado el equipo de gobierno su solución para el malogrado Instituto Tecnológico de la Palmera que el mandato pasado intentó poner en marcha para reanudar la investigación y la producción de ejemplares in vitro. Tras largos meses de trámites, PSOE y Compromís dieron este viernes carpetazo al contrato, que adjudicaron en 2017, por «incumplimiento grave» del pliego de condiciones. Una vez zanjado este asunto y salvo que la mercantil recurra, el ejecutivo local tiene la pista despejada para poder dar un uso a estas instalaciones situadas en La Portalada, pero, sobre todo, para atender una asignatura pendiente desde que hace una década se cerrara la estación Phoenix (durante el mandato del PP).

El portavoz socialista y edil del Palmeral, Héctor Díez, dijo estar «convencido de que en septiembre anunciaremos novedades con el edificio en base a las conversaciones que tenemos con Conselleria y en base a los proyectos que tiene el gobierno municipal y que necesitan de nuevos espacios para poder desarrollarse».

Desde que el pasado mandato se adjudicara el contrato, la empresa nunca llegó a realizar actividades del cultivo de la palmera en Elche, tampoco llevó a cabo producción de palmeras in vitro, ni se han comercializado, ni se han realizado las actividades complementarias con asociaciones del sector del cultivo de la palmera. Junto a todo ello se ha faltado al pago del canon, por lo que la empresa adeuda al Ayuntamiento de Elche más de 36.000 euros y también se ha incumplido la obligación relativa a la solvencia técnica, ya que no han llegado a contratarse los técnicos necesarios. «Por todo ello, la junta de gobierno, amparada en los informes técnicos establece que esto es una causa de resolución imputable exclusivamente al contratista y se procede, en consecuencia, a la incautación de la fianza de 50.800 euros y al mismo tiempo se ha aprobado declarar que no es necesario el trámite previo del Consell Juridic Consultiu puesto que el contratista no ha presentado alegaciones», explicó el concejal socialista.

Poda externa

Por otra parte, el equipo de gobierno tiene previsto adjudicar, tras clasificar este viernes las ofertas, a una empresa ilicitana la poda de unas 7.000 palmeras anuales de la vía pública, tanto del casco urbano, como de las pedanías, para el próximo lustro. Una fórmula a la que el ejecutivo a recurrido bajo el argumento de la falta de personal de la plantilla municipal. Según el concejal, con la poda de estos ejemplares se mejorará la seguridad sobre los viandantes evitando la posible caída de palmas y también la imagen de estas zonas, ya que disminuirá notablemente la cantidad de dátiles que cae al suelo.