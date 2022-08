Pregunta.-Después de dos años sin Misteri las representaciones vuelven a la Basílica. ¿Cómo ha vivido este periodo?

Respuesta.-He vivido este periodo con gran preocupación, fundamentalmente por la tremenda afección de la pandemia. Han sido unos años de los que destacaría la gran responsabilidad demostrada por toda la ciudadanía y la efectividad de las medidas sanitarias, principalmente las vacunaciones. Ahora estamos ya en un año crucial, cargado de proyectos orientados a la recuperación económica y social. En este contexto, la celebración de les Festes d’Agost, con el Misteri como epicentro de las mismas, nos permite recobrar el pulso normal de nuestra vida cotidiana, aunque debemos mantener cierta precaución porque el covid-19 sigue estando entre nosotros.

P.-De cara a este mes de agosto, ¿el Misteri d’Elx recuperará todos los actos que había antes de la Covid 19?

R.-Desde otoño de 2021, con las representaciones extraordinarias, se han venido recuperando todas las acciones que sirven de antesala al Misteri, como la presentación del cartel anunciador, de la tripleta, el izado del cielo… En términos organizativos, afrontamos la Festa de 2022 bajo un prisma de absoluta normalidad, no así desde el punto de vista sentimental. La última vez que hubo Misteri en periodo estival fue en agosto de 2019, por lo que además de gran afluencia de público, la de este año está llamada a recordarse como la edición del reencuentro en la calle, en la que ilicitanos y visitantes volverán a hermanarse en torno a las intensas emociones que emanan de La Festa los días 14 y 15 durante el desarrollo del drama sacrolírico medieval, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO en 2001.

P.-¿Se tomarán medidas o se darán recomendaciones para minimizar cualquier propagación del virus que aún hoy está presente?

R.- Después de más de dos años de pandemia, y con un alto porcentaje de la población con la pauta completa de la vacuna, no tomaremos medidas extraordinarias al respecto, salvo indicaciones del Gobierno autonómico en caso de repunte. Las mascarillas ya no son obligatorias en eventos masivos, aunque apelamos al buen criterio y la responsabilidad individual de la ciudadanía, a la cual también pedimos que se proteja del calor y del sol en las horas centrales del día y que haga un consumo moderado de las bebidas alcohólicas para no empañar el ánimo de fiesta.

P.-¿Cómo valora el trabajo realizado por el Patronato del Misteri d’Elx en estos años?

R.- El presidente ejecutivo de la Junta Rectora, Francisco Borja, que ha renovado en el cargo por otros cuatro años, está desempeñando su trabajo con buen criterio y mucho acierto. Ha coordinado con eficacia el trabajo en equipo de la Junta Rectora y ha afrontado un mandato con la dificultad extraordinaria que ha supuesto la pandemia, teniendo que hacer frente incluso a la suspensión de las representaciones.

Durante su gestión se han puesto en marcha iniciativas como el protector de la Festa, y ha posibilitado que mediante el diálogo y la capacidad de búsqueda de acuerdos la gran familia del Misteri continúe haciendo honor a su historia y a su trayectoria y favoreciendo que nuestro Patrimonio de la Humanidad siga siendo un motivo de orgullo para los ilicitanos y todos los valencianos. Para esto, sin duda, ha sido crucial contar con un equipo de personas, una gran familia, que ha dado lo mejor de sí en cada momento.

P.-Recientemente han sido elegidos los nuevos miembros de la Junta Rectora del Patronato. ¿Por qué ha habido retrasos en esta designación?

R.-Yo diría flexibilidad en los plazos. Estas designaciones tienen sus tiempos y tanto desde la Generalitat como desde el Obispado o el Ayuntamiento, las tres instituciones que sustentan el Patronato, intentamos elegir a las personas que por su dedicación, conocimientos o formación mejor pueden velar por la conservación y difusión de La Festa.

P.-En estos años habrá habido tiempo para reflexionar sobre La Festa. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las necesidades actuales del Misteri d’Elx?

R.-Aunque se han venido dando grandes pasos para la protección y difusión del Misteri creo, como presidente del Patronato, que necesitamos mejorar la financiación y rehabilitar la basílica de Santa María, lugar donde se celebran las representaciones. La Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial han aumentando sus aportaciones, pero deberían hacer un mayor esfuerzo económico. Asimismo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) debería incrementar sus recursos para garantizar la suficiencia financiera de La Festa, elemento esencial para su conservación.

Otro aspecto importante debe estar orientado a impulsar la desestacionalización, sin alterar la tradición, poniendo en marcha proyectos que permitan conocer y disfrutar el Misteri fuera de los periodos de las representaciones de agosto y que tengan su base en las nuevas tecnologías. Y también creo que debemos trabajar para fortalecer y extender el arraigo social de nuestra joya medieval.

P.-En este sentido, la Basílica de Santa María necesita invertir en mantenimiento. De hecho, el Obispado ya ha presentado el plan director. ¿De qué modo va a colaborar el Ayuntamiento en la conservación del templo?

R.- Las actuaciones que precisa el templo, cifradas en 6,9 millones de euros, no están al alcance del Ayuntamiento dada la complejidad que presentan y nivel de inversión. Pero al ser el espacio escénico de la Festa, y un auténtico hito urbano, artístico y cultural de la ciudad, nos alineamos con el Patronato del Misteri y el Obispado a fin de encontrar soluciones que permitan legarlo a las futuras generaciones de ilicitanos e ilicitanas. Por este motivo, desde el Ejecutivo local propiciamos hace unos meses que técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España visitaran la basílica para valorar su estado de conservación y necesidades. El próximo paso que daremos es llamar a la puerta de las administraciones competentes –el Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana– e implicarlas en la financiación de unos trabajos de rehabilitación que se tornan imprescindibles para la integridad del edificio, y que podrían materializarse con fondos del 1% Cultural, con aportaciones extraordinarias u otras fórmulas.

P.-La Nit de l’Albà está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde noviembre del año pasado. ¿Ha preparado el Ayuntamiento algún tipo de evento que coincida con las Fiestas de Agosto?

R.- Deseamos que la primera Nit de l’Albà como Fiesta de Interés Turístico Nacional sea la mejor hasta la fecha; todo un reto ya que hablamos de una cita pirotécnica cuyos orígenes se remontan al medievo. Por ello, desde el Ayuntamiento hemos aumentado significativamente su presupuesto, lo que se traducirá en una mayor espectacularidad. Además, este año hemos reforzado la campaña para sumar patrocinios de palmeras y cohetes por parte de instituciones, empresas y particulares, siendo la querencia e implicación de toda la sociedad con tal noche mágica imprescindible para su desarrollo.

P.-Este mes de agosto, además, se celebra el 125 aniversario del hallazgo de la Dama. ¿Ha preparado el Ayuntamiento algún tipo de evento que coincida con las Fiestas de la ciudad?

R.- Desde principios de 2022 estamos llevando a cabo actividades conmemorativas de la efeméride, que se extenderán hasta la primavera del año próximo. Algunas de ellas, que coincidirán de facto con el periodo festivo de nuestra ciudad, son tres exposiciones para incrementar el conocimiento sobre el busto y la presencia íbera en Elche: ‘Las edades de las mujeres íberas’, en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE); 'La Dama de Elche: el nacimiento del icono', en el yacimiento de La Alcudia; y ‘#Elchedeladama’, en la emblemática plaza de la Glorieta.

No obstante, los actos de mayor cariz institucional se han celebrado el miércoles 3 y jueves 4 de este mes, la visita en La Alcudia al lugar donde fue hallada la Dama y la proyección de una novedosa performance audiovisual en la fachada del Palacio de Altamira –sede del MAHE, donde la Dama fue expuesta en 2006-. También hemos reconocido durante una gala en la Rotonda del Parque Municipal a personas e instituciones ligadas a la pieza; entre otras, a su descubridor, Manuel Campello Esclapez, o a la exministra de Cultura Carmen Calvo, que nos ha honrado con su presencia.

P.-Con respecto a la programación de las celebraciones patronales de 2022 el Ayuntamiento ha cambiado el enfoque tradicional de las fiestas tras la llegada de la Covid 19? ¿De qué modo se están enfocando los actos?

R.-Uno de los aspectos más importantes de cara a la programación de los actos es la seguridad. De hecho, más de tres mil agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía de la Generalitat se movilizarán durante los días de fiesta en sus diferentes turnos, además de Bomberos y de agentes de Protección Civil.

Me gustaría destacar que habrá puntos violeta en distintas zonas de la ciudad orientados a prevenir agresiones machistas y las campañas que realizamos para respetar las medidas sanitarias, realizar un consumo responsable de bebidas alcohólicas y de prevención contra el calor.

Confiamos en la prudencia y en la responsabilidad de la gente. Los ilicitanos y las ilicitanas siempre han dado buenas muestras de civismo tanto en las fiestas como en otros acontecimientos.

P.-Desde el punto de vista turístico y de llegada de visitantes qué cifras prevén para este año? ¿Pueden suponer las fiestas un acelerón para la recuperación económica, social e, incluso, emocional?

R.-Este año hemos adelantado al día 5 de agosto el pregón de las fiestas, que tradicionalmente se celebra el día 7, con el fin de incluir un fin de semana más en los festejos para favorecer la recuperación social, económica y, desde luego, emocional.

Nuestra programación festiva tiene un gran atractivo nacional e incluso internacional con las representaciones del Misteri, Patrimonio de la Humanidad, y la Nit de l’Albá. Pero también en nuestro entorno, la oferta gastronómica y de ocio supone un gran atractivo para numerosas personas.

En este sentido, hemos acordado con las asociaciones de hostelería crear el racó “FestiElx” con el objetivo de potencar nuestras fiestas y convertirlas en un referente tanto para los ilicitanos e ilicitanas como para las poblaciones de los alrededores y para los turistas que visitan la Costa Blanca. Sobre el número de personas que nos van a visitar resulta muy difícile hacer un cálculo, pero no me cabe duda de que serán decenas de miles.

P.-¿Qué mensaje daría a los ilicitanos e ilicitanas parea esta fiestas?

R.-Que las disfruten con pasión, pero con prudencia. Estas fiestas son muy esperadas, supondrán un reencuentro en la calle, muy importante en el plano emocional. Les Festes d’Agost deben servir para disfrutar y cargar pilas con el fin de afrontar el futuro con confianza en la recuperación de nuestra economía y en la ejecución de proyectos sociales y personales que nos ayuden a vivir un poco mejor cada día.