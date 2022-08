El próximo miércoles 10 de agosto, a las 9 de la mañana, se abre el plazo para solicitar los bonos de movilidad para la compra de bicicletas y patinetes. Así lo ha anunciado la concejala de Movilidad, Esther Díez, junto a la gerente de Facpyme, Ana Gosálvez.

"El objetivo que tenemos desde la Concejalía es que los ilicitanos e ilicitanas puedan contar con los recursos para optar por el uso de transporte alternativo de manera cotidiana. Con esta campaña buscamos aliviar la situación económica que está viviendo la ciudadanía por el aumento del precio de los carburantes y lo que hacemos es facilitarles una alternativa para que en su día a día puedan contar con un medio de transporte limpio", ha indicado la edil de Movilidad.

Díez ha aclarado que dichos bonos se pueden descargar de la web elxbajaloshumos.es tras registrarse previamente en la misma y ha apuntado que desde la descarga del bono, el usuario tendrá un plazo de 14 días naturales para hacer uso del mismo o hasta el 30 de septiembre.

La edil del área ha recordado que los bonos para bicicletas que no superen los 500 euros de precio serán de 150 o 300 euros; para los kits de electrificación que no superen los 800 euros, habrá bonos de 400 euros; para los patinetes que no superen los 550 euros los usuarios tendrán bonos de 200 o 350 euros; y para bicicletas eléctricas que no superen los 1.800 euros el bono será de 600 euros.

"En una ciudad en la que más del 80% de las emisiones contaminantes provienen del tráfico privado la clave es la movilidad sostenible garantizando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a respirar aire limpio", ha señalado Esther Díez.

Estos bonos podrán ser canjeados en los establecimientos participantes que se pueden consultar desde la web y se canjearán en una única compra.

De esta medida se pueden beneficiar personas residentes en el municipio, acreditándose en los establecimientos adheridos a la campaña con el DNI o, en su defecto, con el padrón. Esta campaña se pone en marcha a través de Facpyme, que se encargará de la inscripción de los establecimientos y el posterior pago.

Por su parte, Gosálvez ha destacado que "el Ayuntamiento de Elche ha sido el más versátil y el que ha sido capaz de adaptar las necesidades para hacer campañas de bonos", y ha añadido que "va a beneficiar sobre todo al ciudadano que vaya a cambiar su estilo de vida que beneficia al municipio".

La concejala ha animado a la ciudadanía a adquirir estos bonos para fomentar la movilidad sostenible y a acercarse a los comercios a consultar los productos que tienen a su disposición.

Para empezar, se amplía los servicios "como hemos hecho con Bicielx con el aumento de más de 20 estaciones nuevas desde 2015, generar las infraestructuras necesarias para que la ciudadanía tenga en la movilidad sostenible una opción real y por eso esos más de 11 kilómetros de carril bici que estamos generando y facilitar la compra de vehículos sostenibles que es lo que hacemos con esta iniciativa", ha explicado la edil de Movilidad.