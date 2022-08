Más de 25.000 personas han llenado la barraca municipal de las Fiestas de Agosto en Elche durante las tres primeras noches de música en el marco de la programación "Les Nits de Festa Elx 2022" de la mano de grandes estrellas como Melendi, Nyno Vargas junto a Original Elias y Moncho Chavea, Loquillo y OBK, que actuaron los días 6, 7 y 8 de agosto, respectivamente, en el parking de la Universidad Miguel Hernández.

Desde el pasado lunes, 1 de agosto, numerosos fans y seguidores de Melendi aguardaban con gran expectación, para disfrutar del espectáculo. El cantante asturiano batió el récord de asistencia en su concierto de su gira "Likes y Cicatrices", donde derrochó energía sobre el escenario.

Al día siguiente fue el turno de SCR Festival con la actuación de Nyno Vargas junto a Original Elias y Moncho Chavea, además de invitados como Manuel Cortés, Jonathan Pons y José Alma.

El día 8, y en un formato muy diferente pero igualmente brillante, subía al escenario Loquillo. Ante mumerosos espectadores, que no cesaron de corear sus temas más conocidos, el cantante catalán de rock and roll legaba a Elche con su espectáculo "El rey", con el que está girando por toda España. La noche de ayer la culminó con su actuación de OBK con acceso gratuito. El grupo de pop electrónico deleitó a sus seguidores con algunos de sus éxitos como "Historias de Amor", "El cielo no Entiende", "La princesa de mis sueños", "Tú sigue así", "Falsa Moral", entre otros.

La edil de Fiestas, Mariola Galiana, ha destacado "la excelente convivencia" entre los vecinos que está habiendo durante estos días y ha aplaudido el "magnífico comportamiento" de los asistentes a la barraca que ha contado con una alta participación de público. De esta manera la concejala defiende su gestión después de la polémica surgida al quedar desierta la licitación del contrato para iluminar la barraca municipal. Finalmente, su área tiró de un contrato menor para iluminar el primer concierto de las Fiestas de Agosto de Elche. La responsable de los festejos aseguró este lunes que, a partir de la primera actuación, "se irá facturando según el requisito que requiera cada uno de los conciertos". El equipo de Gobierno de Elche (PSOE y Compromís) se vio obligado a sacar a licitación por la vía de urgencia los diferentes contratos de los festejos como seguridad, iluminación, montaje y la sonorización, al contar con unos plazos ajustadísimos, a solo dos semanas del inicio de los actos.

La barraca continuará hoy con el concierto de las Nancys Rubias; mañana, 10 de agosto, tendrá lugar Los 40 Summer Live con artistas como Ana Mena, Abraham Mateo, Belén Aguilera o Adexe y Nau; el 11 de agosto será el turno de Juan Magán; el 12 de agosto habrá actuaciones de dj Miguel Caamaño, dj Aitor Belda Los 40 y DJ Ralph; el 13 de agosto actuará Varry Brava y el 14 de agosto se llevará a cabo el Festiva dj donde cerrarán la barraca dj Toledo y dj Ralph.