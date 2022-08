El miedo a pinchazos en fiestas centra las preguntas en los puntos violeta de Elche

La mayoría de dudas que llegan a los puntos violeta en las Fiestas de Agosto de Elche tienen que ver con la sumisión química, sobre cómo actuar ante una agresión machista de estas características. Los últimos casos de pinchazos a mujeres ha tenido un efecto directo en la población, y es que ha aumentado el temor a sufrir este tipo de intoxicaciones involuntarias, por lo que desde la concejalía de Igualdad resaltan que este año resulta más necesario, si cabe, disponer de este recurso preventivo y asistencial para relajar tensiones. Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana niegan que se hayan producido hasta este martes casos de sumisión química por lo que piden tranquilidad a la población.

Los puntos violeta están instalados desde el arranque de las celebraciones en puntos de máxima afluencia como el racó del Paseo de la Estación, junto a Las Clarisas y en la barraca municipal en el parking de la Universidad Miguel Hernández. Sólo del 6 al 9 de agosto, pasaron por estos puntos más de 1.400 personas, la gran mayoría mujeres, y especialmente adolescentes y jóvenes menores de 25 años, para informarse sobre como actuar ante la sumisión química y otros tipos de agresiones.

Esta visibilización sirve para que el entorno también sepa cuál es el protocolo a seguir en caso de que se aviste un tipo de acoso. «Nos estamos encontrando con el miedo con el que salen algunas niñas a poder disfrutar de las fiestas, hablamos de cómo tienen que actuar en caso de que se encuentren con amenazas y que aprendan a relajar la psicosis», indica Mariano Valera, edil de Igualdad, quien entiende que gracias al servicio creen que se está conteniendo todo lo posible cualquier tipo de agresión.

Por el día técnicas de Igualdad de la Casa de la Dona centran la actividad en la prevención y sensibilización, y reparten folletos con información y merchandising con teléfonos de contacto ante cualquier emergencia. Por la noche se pasa a la intervención a través de un equipo de promotoras de Igualdad y psicólogas que desde la medianoche y hasta última hora de la madrugada se coordinan con la policía para prestar acompañamiento a la víctima.

Por el momento se han registrado cinco avisos a los puntos violeta, que no tienen por qué tratarse de casos de agresiones machistas, si no que puede darse el caso, por ejemplo, de que una joven haya perdido su grupo de amigos y no sepa a quien recurrir.

«Derivamos dependiendo de las necesidades, si necesitan que llamemos a casa, a una ambulancia... De hecho la propia policía nos comentaba la importancia del punto violeta porque somos un paso intermedio, la puerta de entrada de que esas chicas puedan acabar poniendo una denuncia, ya que quizás dirigirse a la policía cuesta más porque impone», señalan Asun Herrero y Teresa Soriano, técnicas de Igualdad.