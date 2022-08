Había muchas ganas de retomar la normalidad, y un claro síntoma es la masiva afluencia que han tenido las Fiestas de Agosto de este año, las que el alcalde de Elche insiste en que han sido "las mejores de la historia". Los festejos atrajeron a más de medio millón de personas durante los once días de celebraciones que se sucedieron por toda la ciudad, lo que las convierte en las más multitudinarias que se recuerdan. Si bien es cierto que este año el Ayuntamiento decidió adelantar al 5 de agosto el pregón para aprovechar un fin de semana más de fiestas , por lo que han sido las más largas. Todo, con el objetivo de favorecer a la recuperación "social, económica y emocional" en torno a los festejos en honor a la Virgen de la Asunción y tras dos años de pandemia. Objetivo que, según el regidor ilicitano, se ha cumplido con creces, especialmente para un sector como el del ocio y la hostelería que ha estado muy dañado por las restricciones de la crisis sanitaria, aunque no quiso adelantar datos concretos sobre el impacto económico hasta no reunirse con el sector. "Tenemos la percepción de que han sido unas fiestas que han funcionado muy bien en repercusión económica", ha señalado Carlos González.

No obstante, el Ayuntamiento está a la espera del estudio exhaustivo que concluirá en los próximos días la Concejalía de Turismo. Una mayor duración con dos fines de semana de festejos y la ampliación y diversificación de actos han permitido una mayor afluencia de ilicitanos y turistas. Sin duda, el lugar más concurrido estos últimos días ha sido la barraca municipal donde las distintas actuaciones, algunas de pago, han sido seguidas por 150.000 personas. El aforo de la barraca, ubicada en el parking de la UMH, se quedó, incluso, pequeño para actuaciones como las de Melendi, que agotó las entradas y con jóvenes acampando durante días, o las de Los 40 Summer Live con artistas como Ana Mena y Abraham Mateo, que dejaron una estampa de colas kilométricas de personas para intentar entrar al recinto, la mayoría sin lograrlo. Además, 70.000 personas estuvieron en el Racó FestiElx, 80.000 en las distintas mascletàs o 25.000 en el racó gastronómico.

El regidor asegura que quiere convertir a las fiestas de Elche en las terceras en repercusión en la Comunidad Valenciana, tras las Fallas de València y las Hogueras de Alicante. Así, ha apuntado que han sido "las mejores fiestas que se recuerdan por el comportamiento cívico y responsable de la población" y ha puesto en valor "la visibilidad que las fiestas han dado al municipio". Un factor relevante a la hora de organizar las fiestas es su repercusión desde el punto de vista turístico y, por ello, la aspiración del consistorio ilicitano es convertir las fiestas patronales en un reclamo, al nivel de las Fallas y las Hogueras. "Trabajamos en esta dirección y estas fiestas nos han convertido en un referente por su vistosidad, por su seguridad y por su indudable atractivo", aseguró González.

El éxito de participación en los diferentes actos festivos este año, tras no celebrarse las fiestas desde 2019, son los cambios introducidos este año y la diversificación de actividades, lo que se mantendrá de cara a 2023. Es el caso de la nueva ubicación de las mascletás, en la confluencia del Puente del Ferrocarril con el Paseo de la Estación, de la que el alcalde ha destacado su "centralidad" que ha permitido que haya más participación, más seguridad y que las mascletás hayan sido más potentes. "Este nuevo espacio permite que las pirotécnicas pongan más pólvora y que las mascletás sean más espectaculares", ha indicado. También se mantendrán los cortes de calles céntricas los días de mayor afluencia, como el 12, 13 y 14, tras comprobar que este año han funcionado.

Además, Carlos González ha puesto el foco en el "salto de calidad" de las actuaciones musicales. "Hemos subido el listón y, tras el debate que se abrió en su día, se ha comprobado que los conciertos con entrada tienen una gran aceptación, ya que posibilitan que vengan artistas de primer nivel con los que de otro modo no podríamos contar, por lo que comprobamos que estamos tomando decisiones en la dirección correcta", ha explicado. Además, el FestiElx ha supuesto un nuevo aliciente para las fiestas. "Hemos tenido unas fiestas más extensas y más intensas", ha señalado González, quien ha agradecido el papel desempeñado por la pregonera Blanca Paloma "con su pasión y cariño" que ha puesto en el Pregón y en el resto de los actos a los que ha asistido. No obstante, el regidor, aunque no descarta cambios para las Fiestas de Agosto de 2023, no ha querido adelantar aún cuáles serán.

Mención aparte es el refuerzo de los puntos violeta, espacios libres de violencias hacia las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Por allí han pasado más de 5.000 personas durante estos días. "Agradecemos la labor de prevención y de sensibilización que se ha desplegado desde los puntos violeta, también la tarea realizada por Casa de la Dona", ha zanjado el alcalde ilicitano.

En cuanto al castillo de fuegos artificiales, previsto para el 15 de agosto y que se tuvo que suspender al retrasarse a ese día la Nit de l'Albà, el Ayuntamiento está estudiando la fecha en la que se lanzará, aunque el alcalde reconoce que aún no hay ninguna cerrada. En todo caso, el consistorio no descarta que se aplace más allá del mes de agosto, aunque no hay nada confirmado aún, lo único que está claro es que sí se hará. Este castillo estaba previsto que lo lanzara la ganadora del concurso de mascletás de 2019, la Pirotecnia Turís.

El alcalde urge a «engrasar» el área de Fiestas para evitar «incidencias administrativas»

El regidor ilicitano, Carlos González, ha urgido a "engrasar" el Departamento de Fiestas para evitar que se vuelvan a producir lo que ha calificado como "incidencias administrativas". De esta manera, y con esas palabras, se ha referido a la polémica gestión de los contratos de las fiestas, cuya premura a la hora de licitarlos, a solo dos semanas del inicio de los festejos, han estado a punto de no llegar a tiempo. De hecho, uno de ellos, el de la iluminación de la Barraca Municipal, se quedó desierto, por lo que la Concejalía de Cultura ha tenido que tirar de contratos menores para garantizar el servicio. Otros dos contratos que salieron a licitación in extremis para las Fiestas de Agosto de Elche se salvaron después de que una empresa pujara por cada uno de ellos. "La autocrítica es siempre positiva y necesaria", ha expresado Carlos González tras señalar que esas "incidencias administrativas" no pueden empañar "el buen funcionamiento de las fiestas".

De este modo, ha asegurado que analizará las razones que han llevado a que se produzcan "esas pequeñas incidencias" que, ha añadido, "algunos exageran", en referencia a la oposición, para evitar que se repitan en un futuro. Así, también ha calificado de "partidista" las críticas que, en este sentido, ha hecho el Partido Popular, que incluso ha pedido la dimisión de la edil de Fiestas, Mariola Galiana, y ha acusado a su concejalía de estar incurriendo en un posible fraccionamiento de contratos para prestar el servicio de iluminación.