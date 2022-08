El Partido Popular de Elche urge un plan de reparaciones e inversiones inmediato para Arenales del Sol. Los populares aseguran que la pedanía ilicitana se encuentra "totalmente abandonada" y descuidada por el equipo de gobierno del PSOE y Compromís. El portavoz adjunto del PP, José Claudio Guilabert, critica que "se nota que los miembros del equipo de gobierno solo pisan Arenales del Sol para hacerse fotos, y que no vienen ni a la playa", tras asegurar que las quejas de los vecinos y veraneantes son constantes "por el abandono que sufre nuestra pedanía".

Según Guilabert, hay aceras que no se cambian desde hace casi 30 años, más medio centenar de calles con un asfaltado deficiente. Según los populares, grandes avenidas como la de Costa Blanca están con aceras rotas y sin desbrozar, y hay deficiencias "notables" en el mantenimiento de las pasarelas de acceso a la playa, "que no se han reparado durante el año, faltan papeleras, por no hablar las que llevan semanas rotas y sin cambiar", añade el portavoz adjunto del PP.

Además, los populares aseguran que el servicio de barrido en la vía pública "es muy deficiente" en Arenales, donde hay más de 40.000 personas en verano "y no se están dando los servicios adecuados que necesitan los ilicitanos". El Ayuntamiento de Elche, señala, "debería estar encima de la pedanía", y convertirla en un foco de atracción, pero, según Guilabert, "el alcalde Carlos González mira hacia a otro lado, no conoce los problemas de Arenales del Sol y solo viene a hacerse fotos de problemas que tenía que haber arreglado hace siete años".

Desde el PP insisten también en la falta de mantenimiento de las playas de la pedanía que, año tras año, "pierden arena y están en peores condiciones", a lo que achacan a la falta de mantenimiento. "Este año han arreglado los lavapiés en julio", recuerda Guilabert. "Por no hablar de los accesos a Arenales y la falta de señalización, añade el popular, quien pide al equipo de gobierno que acuda a Arenales del Sol y que inicie un plan de actuación inmediato y de inversiones para la zona. "Gracias a su nefasta gestión cada vez está más degradada y los vecinos y veraneante no tiene la culpa de su ineptitud", concluye.