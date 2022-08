Elche erradica la venta ambulante de las playas al intensificar la vigilancia

Ni «mojiteros» ni masajistas que aprovechan el tirón de los turistas para hacer caja en la arena. La venta ambulante en las playas de Elche desaparece este verano al extremarse la vigilancia de esta práctica en el arenal ilicitano. Así lo aseguran desde la Policía Local, desde donde señalan que en el primer mes de actuación en playas no se han detectado apenas a «lateros» ni a usuarios vendiendo ropa en la arena, ya que sólo se realizaron tres decomisaciones en la primera semana de la puesta en marcha del servicio de vigilancia en la costa.

Si bien, este dato apunta a que hay una erradicación casi total de esta práctica, teniendo en cuenta que sólo en el verano de 2021 se decomisaron un millar de productos que no estaban regulados en la ordenanza local, por la venta de prendas de vestir, bebidas o alimentación sobre la arena, cuyos vendedores no tenían autorización. Se interpusieron entonces 13 sanciones por incumplir la ordenanza de playas, que también penaliza por cobrar por masajes si no se trata de un lugar habilitado.

Desde la Grumat, agentes que vigilan directamente dentro de la playa y que seguramente muchos bañistas habrán visto montados en bicicleta, resaltan que en esta cuestión hay «tolerancia 0 porque entendemos que es una competencia desleal al resto de comercios y puestos de venta no sedentaria, provocan molestias a los usuarios de la playa, además de estar relacionados con otros comportamientos como pequeños hurtos y estafas a turistas», resaltan.

Es más, desde la unidad explican que el hecho de perseguirse esta práctica puede estar detrás de que no se hayan notificado denuncias por robos en zona de arena y parking de playa hasta el momento, a pesar de que era frecuente, que al igual que en otras zonas costeras, se produjesen estos robos.

Desde el pasado 28 de junio hay unos 40 agentes de la Policía Local dedicados a velar por la seguridad en zonas costeras, realizando controles diarios, de los cuáles 17 efectivos, 16 agentes y un oficial, pertenecen a la Grumat, cuyo cometido se centra en avizorar que no hay incumplimientos a pie de playa.

Tal y como especifican desde el cuerpo local, en el mismo turno trabajan nueve efectivos desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, lo que vendría a ser un agente por cada kilómetro de litoral, por lo que entienden desde la Policía Local que el despliegue que se hace en Elche es mayor que el de otros municipios próximos.

Lo que hay que tener claro es que en los dos últimos años los ayuntamientos, y en particular los cuerpos de vigilancia, tuvieron que centrarse en organizar al máximo el protocolo para que los bañistas accedieran a las playas de una forma ordenada para evitar contagios de coronavirus.

Ahora queda atrás esa etapa de parcelación de los arenales y reservas de espacios por la aplicación, por lo que la Policía Local de Elche puede dedicarse a otros cometidos, que no son medidas covid, intensificado la labor de seguridad para atajar ciertas prácticas, y ello sumado a que la afluencia turística se ha incrementado, y hay más turistas extranjeros con respecto a veranos anteriores, motiva que las actuaciones sean mayores porque también hay que hacer una gran labor de sensibilización para que se cumplan las ordenanzas.

Así las cosas, se contabiliza en el primer mes de servicio de la Grumat un total de 195 servicios, cuando la pasada temporada estival, y al cierre de ésta, las intervenciones estaban en torno a las 470, tal y como explicaron en su momento desde la Policía Local.

Una de las infracciones más frecuentes es acudir con mascota a las playas. Hasta la fecha las riberas del término municipal no tienen habilitado espacios para los canes, como sí ocurre en municipios próximos como Santa Pola con la cala dels gossets.

Aún y así, hay muchos usuarios que, por desconocimiento, o directamente siendo conscientes de que vulneran la ordenanza de playas, del 2010, acuden con sus perros. Desde la Policía Local aclaran que tampoco pueden ir con mascotas aunque no haya usuarios en la playa ni por zonas rocosas. «La ordenanza de playas lo prohíbe a cualquier hora y en cualquier zona de costa». En lo que va de verano se han levantado más de medio centenar de sanciones por estos incumplimientos.

En cuanto a la práctica de deportes náuticos con artefactos flotantes hinchables, como paddelsurf o kayak, los agentes insisten en que debe realizarse fuera de la zona de baño, es decir, fuera del balizamiento con boyas amarillas, mientras que la entrada y salida debe hacerse por los canales habilitados (boyas verdes y rojas).

Si bien, desde la Policía Local explican que la normativa que lo regula es desconocida por lo que, más que pasar por la vía sancionadora, están optando por informar al usuario.

Lo mismo ocurre con el hecho de entrar a la playa con vidrio. Aunque muchos no lo sepan, está prohibido, «sin embargo es una infracción en la que preferimos informar que sancionar», reiteran. Por otra parte, tratan de acabar con otro comportamiento incívico como es el de dejar la sombrilla y las sillas a primera hora de la mañana para guardar sitio, capítulos que día a día se siguen repitiendo, aunque en menor medida que antaño.

Otra de las labores esenciales de la Policía Local durante los meses más tórridos del año es la vigilancia de los entornos naturales como el Clot de Galvany, las Dunas de Guardamar y Parque Natural Salinas de Santa Pola para que se preserven al máximo y evitar restos de basura, acampadas o fuego.

En cuanto a intervenciones reseñables durante lo que va de verano, los agentes en el rescate del cuerpo de un hombre que falleció en el mar; el rescate de una familia cuya embarcación había volcado junto a la Playa del Rebollo y Guardamar, colaborando con Salvamento marítimo, o la asistencia a 17 migrantes argelinos que llegaron en patera a las calas del cabo de Santa Pola, donde colaboraron con el cuerpo policial de la villa marinera.

33 multados por pesca

En la lista de infracciones también entraría la pesca fuera de horario. En las playas de Elche se permite la pesca deportiva de 21 hasta 9 horas, y siempre que haya una preceptiva licencia, mientras que se exige que no haya usuarios en la playa, ya que en ese caso tiene preferencia el bañista. Los aficionados a esta práctica han pedido incluso más puntos habilitados para ejercer su actividad con más libertad. Fuera de ese horario está prohibida la actividad de recreo. Sólo en el primer mes de verano se han levantado 22 multas por pescar en las horas en las que no toca, ya que ello puede causar accidentes con las cañas o anzuelos, como ha ocurrido en varias ocasiones. De igual forma, en este periodo hay 11 sancionados por pescar sin autorización. Las restricciones horarias se alivian al acabar la temporada de baño el 15 de septiembre.