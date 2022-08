El Ayuntamiento de Elche se ofrece a mediar con Transportes para no alterar accesos en la N-340

Paso adelante para conseguir un acuerdo satisfactorio para todas las partes afectadas en primera instancia a fin de que la finca Villa María Ana pueda dotarse de un hotel compatible con que regantes, particulares y empresarios del entorno no se vean afectados en sus accesos con respecto a la Nacional 340, cerca de Elche Parque Empresarial. Y para que todo vaya bien, el ejecutivo de Elche se ha ofrecido a mediar ante el Ministerio de Transportes para que la solución final sea la mejor para todas las partes.

Semanas atrás representantes de la finca interesada en ampliar sus servicios y de vecinos y propietarios de negocios y tierras ubicados entre este lugar de eventos y el polígono industrial mantuvieron una nueva reunión, después de la celebrada anteriormente con representantes del Ayuntamiento de Elche, y coincidieron en elevar al Ministerio de Transportes una nueva alternativa que no pase, como parecía hasta ahora, por eliminar el doble sentido del camino de Jubalcoy, cortar el camino del Rector e impedir que se pudiera acceder a la N-340 desde la margen derecha. Es decir, una de las propuestas inicialmente planteadas recogía que se podría salir de la carretera, pero no reincorporarse, un sinsentido para algunos propietarios, sobre todo para los que no tienen otra salida a sus terrenos, y un despropósito, por ejemplo, para un invernadero ubicado junto a esta carretera, que podría asistir a la llegada de camiones de gran envergadura, pero que ya no podrían salir.

El caso es que las partes, en un principio encontradas, han considerado que todos tienen más que perder que ganar si mantenían sus posturas iniciales y finalmente han llegado a un punto de entendimiento.

Este posible acuerdo consistiría en que la finca Villa María Ana cediera parte de sus terrenos para trasladar la conexión del camino de Jubalcoy con la N-340 al límite este de la parcela, por donde se resolverían los accesos (entradas y salidas) de la nueva actividad hotelera. Si el Ministerio de Transportes considera esta solución técnicamente viable, agricultores y vecinos mantendrían sus actuales accesos, así como las condiciones de circulación por los caminos rurales.

Lo que se teme es que el ministerio, que ya dio al parecer un visto bueno preliminar al plan para limitar accesos y cortar caminos, siga ahora adelante con el primer proyecto y lo tramite haciendo oídos sordos a esta nueva alternativa que concilia a las partes.

Tanto el alcalde, Carlos González, como la edil de Urbanismo, Ana Arabid, se han ofrecido en todo momento a mediar ante Madrid para que la decisión que se tome sea la más óptima.

Mientras, la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y L’Alacantí, que aglutina en torno a 30.000 regantes y 40.000 hectáreas de cultivos, así como la Sociedad Agraria de Transformación, con unos 600 comuneros, insta al Ayuntamiento a que se implique y participe de la solución para evitar que, según Ángel Urbina, presidente de ambas entidades, unos 200 regantes se queden sin accesos directos para trabajar sus cultivos en caso de que se corte el camino del Rector, se impidan salidas a la Nacional 340 o se elimine el doble sentido en el camino de Jubalcoy.

Urbina: «Hay que cuidar los usos de los regantes»

«Hay que cuidar los usos y costumbres de los agricultores y creo que hay una propuesta que, con un pequeño sacrificio, han buscado los agricultores», apunta Ángel Urbina, quien considera que «es responsabilidad del Ayuntamiento atenderlos (refiriéndose a los agricultores) y además estudiar su alternativa al más alto nivel». Ángel Urbina insiste: «Nadie está en contra de que se cree un hotel, sobre todo económicamente porque es beneficioso para Elche, pero combinemos correctamente los usos tradicionales de los regantes con el hacer ese hotel».