La portavoz de Ciudadanos, Eva María Crisol, ha reclamado una “mejora inmediata” en los servicios de limpieza y recogida de residuos que se produce en Los Arenales del Sol. “Son muchos los vecinos y responsables de restaurantes de la zona, especialmente en la avenida San Bartolomé de Tirajana, que se quejan amargamente al comprobar cómo, día tras día, los camiones del servicio de limpieza realizan la recogida de residuos durante las horas de la comida, generando una mala imagen y deteriorando la experiencia de los comensales que acuden a estos locales”, ha lamentado la edil de la formación naranja.

“Entendemos que en un núcleo poblacional turístico como es este se debería de haber adaptado el horario para la recogida de residuos a una hora más adecuada, ya que, como comprenderán, a nadie le resulta agradable que recojan la basura delante suya mientras está comiendo”, ha indicado Eva Crisol. En este aspecto ha añadido que “además de la nefasta imagen que se produce, también genera olores desagradables que merman la experiencia gastronómica en los restaurantes de la zona”.

Ante esta situación, Crisol no se explica “cómo puede no haber gestionado esto a tiempo este gobierno, ya que es de pura lógica que durante los meses de verano el núcleo de Arenales se multiplica y la actividad hostelera y de locales de restauración se ven muy aumentados, por lo que es prioritario generar una imagen limpia y adecuada, y eso no pasa por estar removiendo basura mientras el cliente o visitante a nuestro municipio está comiendo”.

“No es sorprendente, ya que la falta de previsión es algo habitual en el bipartito, ni PSOE ni Compromís se preocupan por el bienestar de los ilicitanos y tampoco del tejido productivo de Elche. No deberían olvidar que los negocios de hostelería y restauración generan muchos puestos de trabajo en el periodo estival en nuestras costas, y el deterioro de la experiencia en ellos puede tener consecuencias funestas para la economía y el empleo ilicitano”, ha explicado Crisol, quien ha añadido que “no deberían olvidar que muchos de estos negocios necesitan generar el ingreso anual durante unos pocos meses, por lo que ponérselo tan difícil merma sus posibilidades de cara al futuro, e incluso podría hacer a muchos visitantes replantearse si quieren visitar nuestras costas, ante la posible mala experiencia que genere esta mala actuación del servicio de recogida de basuras”.

Por ello, Eva Crisol ha reclamado al gobierno que “actúe de inmediato y se produzcan cambios en los turnos de recogida de residuos en el núcleo urbano, especialmente en aquellos puntos cercanos a restaurantes o zonas de hostelería, y que se pongan a trabajar ya para que en el próximo año, cuando en Semana Santa comiencen a acudir ilicitanos y turistas a nuestras playas, no vuelvan a encontrarse con semejante problema, que sólo deban preocuparse de disfrutar de nuestras playas y de la experiencia gastronómica que los restaurante de la zona ofrecen”, ha concluido.