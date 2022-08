Tuve la suerte de entrevistar a Vicente Cañizares Riquelme en abril de 2019. Desde entonces, nos convertimos en amigos. Nos llamábamos cada dos por tres por teléfono y para mí era una alegría encontrarme con él por la Glorieta. Siempre le dije que aguantara un poquito más y que llegara a los 100 años. No ha podido ser, pero vaya para él el homenaje que toda una gran persona merece. Este es un extracto resumido de la biografía que publicamos en la web elche.me

Cañizares Riquelme, Vicente (Hondón de las Nieves, 16-VII-1928 - Elche, 23-VIII-2022). Hijo de Vicente Cañizares Pérez y de Consuelo Riquelme Segura. Un matrimonio con cuatro hijos: Vicente, Paco, María e Isabelita. Su padre se dedicó a la venta de vino que transportaba con carro y mulas hasta Alicante, a la bodega Madrid, dedicada a la exportación. En 1935 la familia se vino a Elche, a la calle Teodoro LLorente nº 2. Vicente fue a estudiar a las Graduadas con un maestro, don Manuel, al que recuerda bueno y humano. Algo que no ha olvidado es que su maestro le dijera a su madre que era una lástima que el niño no pudiera seguir en la escuela. Cuando llegó la guerra su padre se fue al frente y su madre comenzó a trabajar en la fábrica de Ferrández. Vicente, el mayor de los cuatro hermanos, con 9 años, tuvo su primer trabajo en la fábrica de Ripoll, en tiempo de guerra, con tres turnos: de seis de la mañana a 14 horas; de 14 a 22 horas y de 22 horas a seis de la mañana. Mientras su madre trabajaba en Ferrández, Vicente tenía que llevar a su hermana pequeña, Isabelita, metida en un cajón de madera que arrastraba hasta la fábrica, para que su madre le pudiera dar el pecho. El padre resultó herido en el frente por una bomba en Siete Aguas, en la provincia de Valencia. Otra manera de salir adelante fue vender dátiles en la estación de ferrocarril a los viajeros. El niño se dio cuenta que su madre no ganaba lo suficiente y lo que se le ocurrió fue poner los dátiles buenos en lo más alto del cartucho y los verdes no comestibles en la parte inferior para que no se vieran. Su madre le encargó también que fuera en bicicleta a comprar barras de pan a Crevillente para revenderlas. Le comentó que si pasaba hambre que se comiera una de ellas. Vicente, como buen emprendedor, lo que hizo fue comerse los picos de las barras de pan. De una docena de barras, 24 piquitos daban para merendar.

Después de la guerra trabajó en la fábrica de Soler, Chinchilla y Ortega. Francisco Ortega se separó y montó la suya y se llevó con él a Vicente para las oficinas. Debía tener entonces unos 18 años, en torno al año 1946. Hizo el servicio militar en Paterna, dos años, también en oficinas al saber mecanografía y el teniente que tuvo de jefe, el teniente Aparicio se despidió de él diciéndole: «He tenido peores soldados que tú», una manera muy militar de decirle que estaba satisfecho. Al terminar el servicio militar comenzó su etapa como representante de calzado viajando en tren, en tercera, con tres viajes anuales, dos generales y uno «de repaso» para ver de nuevo a los clientes más importantes, en León y en las cuatro provincias gallegas. Representó a los fabricantes Salvador Serrano «El Nene» de calzado de señora y Ramón Sánchez Brotons de zapato de caballero. En 1956 se casó con María Villanueva Puig y el matrimonio tuvo cinco hijos: Vicente, Francisco, María Teresa, Alejandro y Cristina.

De viajar en tren y en tercera pasó a comprar su primer coche, un renault matrícula de Valencia y poderse comprar un piso en la calle La Torre. Cuando le empezó a ir bien, se asoció con su hermano Paco a finales de la década de los cincuenta. Pensaron entonces que necesitaban una marca porque el calzado se cotizaba mejor con marca que sin ella, según Vicente, hasta un 10% más en beneficios. Pensaron en el nombre y desecharon Cañi por lo de la España cañí y se quedaron con Quelme, pero con K, porque era una letra con mucha más fuerza. Y así nació Kelme, el 26 de julio de 1960, a nombre de Francisco Cañizares Riquelme y con domicilio en la calle Joaquín García Mora nº 41. Comenzaron los dos hermanos fabricando primero calzado de señora y más tarde de señora y de caballero. Primero con 25 y pocos años después con 120 trabajadores. Vicente además compró y vendió solares y plantas bajas. Compró un solar de 4.000 metros que luego albergaría hasta cuatro fábricas. En un viaje en tren entre Madrid y Barcelona, Vicente coincidió con un judío, cuyo nombre no recordaba, pero que había sido coronel en el ejército israelí durante la Guerra de los Seis Días en junio de 1967. Aquel judío abrió a Kelme las puertas de algunos países del entonces llamado Telón de Acero. Vicente volvió a encontrar una fórmula mágica para poder entrar en países a los que los españoles les estaba prohibido viajar. Estando en París, fue a la embajada española y reclamó un segundo pasaporte explicando que había perdido el suyo, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Desde la embajada pidieron informes a la policía de Elche y Vicente consiguió sus dos pasaportes, uno para entrar en países como Hungría, Bulgaria o Rumanía y otro para volver a España. Eso le permitió a Kelme vender de una tacada 50.000 pares en países como Hungría, Polonia, Rumanía o Bulgaria. Operaciones que solo eran conocidas por los dos hermanos Riquelme y por el contable de la empresa. Empresarios del calzado ilicitanos pensaban que los hermanos vendían en países como Francia, pero no en países del Este, donde Kelme fue pionero entre los empresarios de calzado ilicitanos. Los hermanos mandaban los zapatos a París y desde París se llevaban a aquellos destinos. Calzado muy clásico de caballero y de señora. Hasta el punto de que el 90% de la exportación de aquellos primeros años de la década de los setenta fue a los países del Este. Vicente recordaba aquel golpe de suerte como esas inspiraciones que se tienen en la vida y que hay que saber aprovechar.

Diego Quiles Navarro fue el ojo derecho de su hermano Paco porque de bien pequeño le llevaba la leche de la vaquería del padre de los hermanos Quiles. Así se ganó su cariño. Diego quiso entrar a trabajar en la fábrica de los hermanos Cañizares como oficinista, aunque no sabía ni contabilidad ni mecanografía, pero Paco aceptó al chiquillo. Cuando volvió de la mili, Diego Quiles les propuso montar un almacén para los clientes pequeños de la fábrica y, aunque lo lógico hubiera sido un negocio a tres partes, Paco aceptó también que el 50% fuera para Diego y el otro 50% para los dos hermanos Cañizares. Tiempo después, Diego hizo entrar en la sociedad a su hermano Pepe y otra vez Paco fue condescendiente: se le dio un 10% pero a dividir entre Diego y los dos hermanos Cañizares. Tiempo después, la fábrica acabó siendo vendida por Vicente y Paco a Diego Quiles por una peseta. Vicente pensaba que se equivocaron entonces. Paco acabó poco menos que arruinado y murió poco tiempo después por un cáncer. Vicente tuvo después una muy mala experiencia con un empresario ilicitano con el negocio de un solar y una deuda con el Banco de Alicante. Coincidió que el mismo día en que Vicente fue a Alicante a hablar con el director de la oficina principal de dicho banco, aquel hombre se pegó un tiro esa misma noche. Vicente recordaba tanto la estafa que sufrió como el apoyo exclusivo que recibió por parte de Pepe Quiles Navarro.

Vicente fue también el impulsor de un equipo ciclista amateur que con los años y ya con los hermanos Diego y Pepe Quiles Navarro se convertiría en el club profesional de Kelme. Comenzó organizando carreras ciclistas para jóvenes aficionados con la ayuda económica de empresarios como Pascual Serrano, Roque Sepulcre o Pepito Pinet. Hasta el director en Elche de Banesto, Armando Maciá Mañuz le ayudó en una carrera. Carreras cuya organización podía costar hasta las 30.000 pesetas en los años sesenta. También fue directivo del Elche CF con Manuel Martínez Valero. Los dos fueron a Argentina a fichar a Orellana. Un día costaba 200.000 dólares y al día siguiente 250.000 dólares.

Recuerdo que me enseñó una letra de unos ocho millones de pesetas de los años setenta. Esa fue, me dijo, mi contribución al Elche CF, pero me comentó que no lo pusiera en su biografía, que lo hizo con mucho gusto. Empresarios que trabajaron junto a Paco y Vicente Cañizares Riquelme recordaban a los dos hermanos como muy buena gente.

Descanse en paz un ilicitano de bien y un abrazo a toda su familia.