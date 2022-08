Vecinos de la carretera que une Torrellano directamente con el aeropuerto han denunciado el vertido de productos tóxicos junto a contenedores de basuras.

Los residentes sospechan de que estos proceden de algunos de los negocios de «rent a car» ubicados en las inmediaciones, ya que junto a bidones con esos productos químicos, se encuentran otros elementos que habitualmente se utilizan para la limpieza de los vehículos antes de la entrega al cliente.

Además, en los bidones se puede leer que se trata de un producto peligroso: hidrocarburos destilados del petróleo, en concreto abrillantador para goma y plásticos de vehículos y trenes de lavado, que no se debe ingerir, no poner al alcance de los niños, no verter a vías públicas y restringido a usos profesionales. La Policía Local acudió el lunes por la tarde para levantar acta, mientras los vecinos esperan que sea un equipo especializado el que pueda llevarse ahora estos residuos que se encuentran desde hace casi tres semanas alrededor de un contenedor y pegados a la valla de una vivienda.