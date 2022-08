Enfado a primera hora de esta mañana por varios motivos en relación con la segunda oportunidad para hacerse con uno de los bonos del Ayuntamiento de Elche que pretende ayudar económicamente de cara a fomentar la compra de bicicletas y patines, con la loable meta de hacer del municipio un espacio más respetuoso con el medioambiente.

Tal y como ha informado a primeras horas de la mañana la edil de Movilidad, Esther Díez, a través de una red social, "los bonos lanzados hoy se han agotado en un minuto, la web ha tardado en funcionar por la avalancha de usuarios".

Pero de igual modo no ha obviado el error de que incluso se han habilitado bonos fuera de fecha: "Los bonos descargados hoy que aparecen como caducados no son válidos. Un error informático los ha generado, pero no pueden ser utilizados".

La concejala, que ha pedido disculpas públicas, ya avisaba, prácticamente en el momento en que se habilitó la opción de volver a pedir los bonos, sobre las 9 horas, que estaba habiendo problemas con la web (http://elxbajaloshumos.es). "Al actualizarla para habilitar la compra y estar entrando tanta gente se está ralentizando la subida. No debería tardar en acabar", indicaba en ese momento.

Algunos comentarios vertidos en la redes sociales al respecto reflejaban en cualquier el enfado de muchos usuarios ante la imposibilidad o los fallos para poder hacerse con uno de estos bonos. "La web no ha tardado en funcionar. No ha funcionado. Desde las 9 en punto no daba la opción de descargar bono. Es increíble. Dos horas perdidas delante del móvil y ordenador. Gracias", indicaba una ciudadana.

"Llevaba desde las 8:50 actualizando la pagina que ha empezado a funcionar a las 9:20 y he podido descargar un bono que resulta que pone que está caducado y de repente la página se ha caído ya del todo", apuntaba otro vecino.

"Si solo ha funcionado la página durante un minuto no sé qué minuto habrá sido ese, porque yo me iba metiendo cada pocos minutos para ver si iba y segundos después de canjear mi bono, a las 9:22, se ha caído la página", añadía otra persona en respuesta a la edil.

Ayer el Ayuntamiento de Elche recordaba que hoy a partir de las 9 horas podían solicitarse los bonos no canjeados para la compra de bicicletas y patinetes. En la noche de ayer martes, a las 22 horas, se había consumido el 93,4% del total del importe.

El caso es que el pasado 10 de agosto fue el día en el que se puso en marcha la campaña y en apenas 50 minutos se agotaron todos los bonos que tenían que ser canjeados en 14 días, "demostrando así la apuesta de la ciudadanía ilicitana por el transporte sostenible. Hasta el momento han sido canjeados por valor de 430.000 euros y, por tanto, quedan 70.000 euros disponibles. Los que no se canjeen a lo largo del día del 23 de agosto serán los que se pongan a disposición de la ciudadanía el 24”, explicaba ayer por la mañana la edil.

La iniciativa, gestionada por la Concejalía de Movilidad junto con Facpyme, subvenciona la compra de bicicletas, bicicletas eléctricas, kits de electrificación y patinetes.

Concretamente, Díez recordaba que los bonos para bicicletas que no superen los 500 euros de precio serán de 150 o 300 euros; para los kits de electrificación que no superen los 800 euros, habrá bonos de 400 euros; para los patinetes que no superen los 550 euros los usuarios tendrán bonos de 200 o 350 euros; y para bicicletas eléctricas que no superen los 1.800 euros el bono será de 600 euros.

La campaña en cualquier caso, según Díez, tiene un doble objetivo: “por una parte, ofrecer una alternativa a los ilicitanos e ilicitanas frente a la subida del precio de los combustibles y, por otro lado, fomentar la movilidad sostenible y seguir avanzando en una ciudad verde”, además de traducir esta campaña de bonos en un aumento de la movilidad sostenible en el municipio de la mano del resto de impulsos como la construcción de los nuevos carriles bici y la ampliación en más de 20 estaciones el servicio de BiciElx.

Desde la descarga del bono, los que hayan podido y no estén caducados, el usuario tendrá un plazo de 14 días naturales para hacer uso del mismo o hasta el 30 de septiembre y de esta medida se pueden beneficiar personas residentes en el municipio, acreditándose en los establecimientos adheridos a la campaña con el DNI o, en su defecto, con el padrón.

Posteriormente, en una nota de prensa municipal, se ha vuelto a pedir disculpas por lo ocurrido: "Un error informático ha generado que algunas personas hayan descargado bonos caducados una vez ya se había consumido el importe disponible. Estos bonos no son válidos y por tanto no pueden canjearse. Pedimos disculpas a los ciudadanos que han sufrido este problema".

Así mismo, la edil del área ha querido agradecer a la ciudadanía la gran acogida de la campaña y ha insistido en ese doble objetivo: ofrecer una alternativa de transporte ante el aumento del precio del combustible y reducir las emisiones contaminantes para seguir avanzando en una ciudad verde”, ha dicho Díez, quien ha añadido que cabe recordar que son 500.000 euros los que se han habilitado desde la Concejalía de Movilidad para facilitar la compra de este tipo de vehículos sostenibles.

Según la edil, hoy ha estado disponible solo el 6,6 por ciento del total de bonos, ya que se canjearon a tiempo el 93,4 por ciento en la primera tanda, 467.850 euros, "un porcentaje muy alto, que supera de manera muy amplia el porcentaje que suele conseguirse en este tipo de campañas”.