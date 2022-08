La concejala de Movilidad Sostenible de Elche, Esther Díez, ha informado de que desde hoy miércoles a las 9.00 horas se podrán solicitar los bonos no canjeados para la compra de bicicletas y patinetes a través de la web elxbajaloshumos.es

El 10 de agosto fue el día en el que se puso en marcha la campaña y en apenas 50 minutos se agotaron todos los bonos que tenían que ser canjeados en 14 días, demostrando así la apuesta de la ciudadanía ilicitana por el transporte sostenible. "Hasta el momento han sido canjeados por valor de 430.000 euros y, por tanto, quedan 70.000€ disponibles. Los que no se canjeen a lo largo del día de hoy martes serán los que se pongan a disposición de la ciudadanía mañana", ha explicado la edil.

La iniciativa, gestionada por la Concejalía de Movilidad, subvenciona la compra de bicicletas, bicicletas eléctricas, kits de electrificación y patinetes.

Concretamente, Díez ha recordado que los bonos para bicicletas que no superen los 500 euros de precio serán de 150 o 300 euros; para los kits de electrificación que no superen los 800 euros, habrá bonos de 400 euros; para los patinetes que no superen los 550 euros los usuarios tendrán bonos de 200 o 350 euros; y para bicicletas eléctricas que no superen los 1.800 euros el bono será de 600 euros.

La campaña, según Díez, tiene un doble objetivo: "Por una parte, ofrecer una alternativa a los ilicitanos e ilicitanas frente a la subida del precio de los combustibles y, por otro lado, fomentar la movilidad sostenible y seguir avanzando en una ciudad verde", además de traducir esta campaña de bonos en un aumento de la movilidad sostenible en el municipio de la mano del resto de impulsos como la construcción de los nuevos carriles bici y la ampliación en más de 20 estaciones el servicio de BiciElx.

Desde la descarga del bono, el usuario tendrá un plazo de 14 días naturales para hacer uso del mismo o hasta el 30 de septiembre y de esta medida se pueden beneficiar personas residentes en el municipio, acreditándose en los establecimientos adheridos a la campaña con el DNI o, en su defecto, con el padrón.