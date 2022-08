Los hosteleros auguran el cierre de uno de cada tres negocios en Elche por la inflación

La Asociación de Hostelería de Elche augura el cierre de uno de cada tres negocios del sector en los próximos meses en el municipio si no te toman medidas «inmediatas» para contrarrestar la subida del precio de la luz y de las materias primas, pero también por el nivel de los impuestos actuales.

Marco Antonio Pomares, presidente de esta entidad, teme el cierre de bares, cafeterías, pubs y restaurantes, entre otros, como no se adopten medidas urgentes a nivel estatal. No obstante, también apunta que en septiembre quieren mantener una reunión con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche para trazar algún plan con tal de contrarrestar de algún modo el encarecimiento de los costes a través de acciones de ámbito municipal.

«Hay un asociado que nos ha comentado que en un solo mes ha pagado casi 6.000 euros de luz y que casi todo lo que puede haber ganado lo va a tener que destinar a la factura eléctrica. Señala que tal vez le hubiera valido más la pena cerrar ese mes y quedarse de vacaciones», declara el presidente de la asociación, quien recuerda que los pequeños empresarios sufren por partida doble el incremento del coste de la vida: en sus negocios y en sus hogares.

Para dicha entidad, que representa a unos 130 asociados, hasta ahora se ha tratado de no repercutir en el cliente el incremento de precios, pero que seguramente esto ya no va a ser posible con el encarecimiento de la vida. Cuando este ocurra, vaticina, más de un cliente se va a pensar dos veces salir a desayunar, comer o cenar fuera de casa por los precios, lo que va a traer consigo que, ante la bajada de clientela, no haga falta tanto personal, se despida a empleados y de caiga el consumo más todavía. «Es la pescadilla que se muerde la cola», remarca Pomares.

Con la sombra de una recesión o de una nueva crisis económica al terminar el verano, los hosteleros creen que, como todo siga como hasta ahora, uno de cada tres negocios cerrará y los que más se van a abocar a no poder continuar con sus negocios serán posiblemente pequeños bares, cafeterías y restaurantes de barrios, como por ejemplo los de Carrús o el Sector V, así como todos aquellos establecimientos «con precios muy ajustados y que trabajan sobre volumen».

En un comunicado de la mencionada asociación se subraya que la escalada constante del precio de la luz, «que en muchas ocasiones multiplica hasta por tres las tarifas que pagaban hace un año para el mismo consumo energético, ha llevado inevitablemente a una situación de alarma en los negocios de hostelería de Elche», desde los cuales indican de que muchos negocios ven amenazada su continuidad por este problema.

Y es que el sector de la hostelería y el ocio utiliza equipamientos como hornos, refrigeradores, freidoras, planchas, sistemas de climatización y extractores, entre otros, que consumen gran cantidad de energía y, además, no puede decidir los horarios en los que realiza el grueso de la actividad, que está ligada a la presencia de clientes en los establecimientos. A todos estos elementos se suma un verano de intensas olas de calor, que han obligado a un incremento del consumo para mantener una temperatura adecuada en los locales. Además, las últimas medidas de ahorro energético del Gobierno central se consideran que se han tomado «en contra» de estos negocios.

«Hostelería Elche considera que muchos locales han tomado numerosas medidas de ahorro y que aún así el coste de la energía se está convirtiendo en un obstáculo insalvable para asegurar el futuro de las empresas», indican desde esta asociación.

Desde este colectivo se agrega que los empresarios del sector son conscientes del difícil escenario energético internacional provocado por la invasión de Ucrania, pero consideran que si no se afronta esta situación de forma inmediata y se mantiene esta presión sobre los servicios de hostelería, «se producirán numerosos cierres de locales y un impacto muy negativo sobre el turismo».