La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Elche, a través del servicio municipal Casa de la Dona, impulsa la séptima edición del certamen de relatos breves para fomentar la igualdad de género. El concurso tiene como objetivo estimular la creación literaria para resaltar los valores de igualdad entre hombres y mujeres mediante relatos cortos, «como uno de los medios para conseguir la sensibilización de la sociedad sobre igualdad, la no discriminación y la justicia social», explicó el edil del área, Mariano Valera. Las solicitudes se pueden presentar en la sede electrónica municipal, adjuntando la obra en formato pdf, por correo electrónico o presencialmente en las oficinas OMAC. El plazo finalizará el 17 de octubre y el mejor relato, de cada una de las categorías y modalidad, castellano y valenciano, recibirá como premio un libro electrónico, una funda, una memoria USB y un lote de libros con temática de igualdad de género, valorados en 300 euros.

Pueden participar mujeres y hombres independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia, mientras que los menores necesitarán consentimiento expreso de sus progenitores o tutor legal. La extensión máxima será de 1.000 palabras, título incluido. No deberán incluir imágenes, fotos o dibujos y ser obras originales e inéditas que no hayan sido publicadas en ningún medio o soporte y que no hayan sido premiadas en ningún otro certamen. Valera ha recordado que «a día de hoy, podemos afirmar que se ha consolidado como un certamen de referencia, recibiendo, en las convocatorias anteriores, obras de participantes de todas partes del mundo». Todos los relatos de 2016 a 2021 se han recogido en un libro que estará disponible en Casa de la Dona.