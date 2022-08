Desembarco, embajadas, conquista y reconquista de moros y cristianos, desfiles, fuegos artificiales, ofrenda floral a la patrona, procesión, juegos infantiles y competiciones deportivas. Santa Pola vive a partir del 31 de agosto sus festejos patronales en honor a la Virgen de Loreto que tendrán lugar hasta el próximo 8 de septiembre.

El encendido del alumbrado da el pistoletazo de salida a las fiestas patronales más auténticas del Baix Vinalopó. El pregón a cargo de Carlos Mazón, presidente de la Diputación Provincial de Alicante, y un espectáculo musical por parte de la banda municipal suponen el aperitivo de la primera jornada de las fiestas.

A partir del 1 de septiembre dan comienzo los actos más importantes con la despertà, el Asalto Moro con disparo de arcabucería en la Playa de Levante, el pasacalles musical y la mascletà en la explanada del castillo. El desembarco en la Playa de Levante, que ha pasado a llamarse Asalto Moro, abre las fiestas de la villa marinera cada año con la participación de multitud de festeros. La explosión de arcabuces, cañones y truenos causa el asombro de los asistentes.

Jornadas festivas

Los Moros y Cristianos se baten en un duelo simbólico en la costa de Santa Pola durante la semana que duran los festejos. Como no podía ser de otra manera, el espectáculo de luces y el olor a pólvora maravilla a los presentes y embriaga a quienes pasean por las calles de la localidad alicantina.

Este ambiente se puede sentir en la embajada del bando de la media luna que tiene lugar frente al castillo-fortaleza, a partir de las 19:00 h. En este acto el Embajador Moro, acompañado por su escolta, solicitará en enconado parlamento la Rendición del Castillo al Bando Cristiano. Pero, finalmente se llevará a cabo una guerrilla, rendición del Castillo y toma del mismo por las huestes moras. Seguidamente, se celebrará la Entrada Mora desde el puerto hasta el castillo.

Esa noche, a las 22:30h será la inauguración de kábilas, cuartelillos y barracas.

En la jornada del 2 de septiembre el bando cristiano tomará el protagonismo en la embajada y reconquista del castillo. Un auténtico combate de arcabucería. Después, la Entrada Cristiana se llevará a cabo desde la calle Muelle hasta el castillo.

Pero el broche de estas jornadas lo pone la entrada de Moros y Cristianos el día 3. Un espectáculo visual y atronador para todo tipo de público. Los festejos no terminan aquí, el día 4 de septiembre se celebra el popular «Sopar del Cabasset», que suele contar con animación musical y talleres infantiles.

Y otro acto que llama la atención de los vecinos y visitantes es el desfile multicolor de carrozas y comparsas que tiene lugar el 6 de septiembre, a cargo de la Unió de Festers. Asimismo, correbous y correfocs forman parte también de la agenda de actos variados durante las fiestas patronales.

Los dos últimos días de las fiestas locales de Santa Pola se dedican en exclusiva a la veneración y actos en honor a la patrona de la villa, la Virgen de Loreto. A lo largo del 7 y el 8 de septiembre se celebran homenajes que le rinden tributo, como una ofrenda de flores, misas cantadas con sermón y una solemne procesión. El punto y final a una semana repleta de actividades y diversión lo fija un gran castillo de fuegos artificiales.

Una historia ligada al mar

Las fiestas de un pueblo reflejan el espíritu de sus gentes, la tradición popular y la historia de la zona. En concreto, la historia de Santa Pola está profundamente ligada al mar, por lo que sus fiestas giran entorno a él.

Según cuenta la leyenda, en 1643, un pesquero con destino a otro puerto se vio obligado a recalar en Santa Pola por causa de un fuerte temporal; en el barco viajaba como pasajera una imagen de la Virgen de Loreto. Cuando amainó el temporal, el barco se hizo a la mar y tuvo que regresar a puerto tres veces más antes de poder partir, por lo que los tripulantes y autoridades entendieron que la Virgen de Loreto deseaba quedarse en Santa Pola.

En diciembre se conmemora la Venida de la Virgen de Loreto a Santa Pola, con una pequeña procesión desde el puerto hasta su capilla.

“Queremos que los santapoleros disfruten de las fiestas en las calles”

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano se muestra muy contenta por poder celebrar las fiestas patronales, en honor a la Virgen de Loreto, después de 2 años sin celebraciones a causa de la pandemia.

– ¿Qué espera de las fiestas patronales?

Sobre todo que las vivamos con alegría y que después de 2 años, los santapoleros puedan disfrutar de las fiestas en la calle y junto a sus familiares y amigos. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para que todos los actos, desfiles y procesiones estén a la altura, y sean un punto de unión y de celebración para todos.

– El pistoletazo de salida lo dará el pregón…

Efectivamente, el 31 de agosto tendremos como pregonero a Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Una institución que este año cumple 100 años y creemos que es un aniversario perfecto para celebrar en Santa Pola, ya que para nuestra ciudad el apoyo de la Diputación es fundamental para seguir creciendo.

– ¿Qué actos destacaría de las fiestas de Santa Pola?

Para los santapoleros todos son muy especiales. Las embajadas y entradas de Moros y Cristianos, el desfile multicolor, la ofrenda de flores, la mascletà y cohetàs y por supuesto la procesión de nuestra patrona que cierra las fiestas patronales, con el impotente castillo de fuegos artificiales.

Además, para los más jóvenes todas las noches hay música y diversión en las barracas y kábilas en Santa Pola.

– Es un buen reclamo para los visitantes…

Santa Pola siempre es un plan magnifico para los visitantes. Tenemos oferta todo el año, con los deportes náuticos, con nuestra excelente temperatura y por supuesto con nuestro comercio y gastronomía que siempre son un gran reclamo, y las fiestas por supuesto también. Son días para disfrutar a la vez de la grandeza de los desfiles y pasacalles, y de nuestras playas, y por supuesto de las noches más divertidas.

Así que hacemos un llamamiento a toda la provincia, que se acerquen a Santa Pola a disfrutar de las fiestas y que prueben nuestros restaurantes y bares que a buen seguro van a disfrutar mucho y se van a llevar un gran recuerdo de la localidad.

– ¿Cómo han sido estos 2 años sin fiestas?

Pues han sido muy duros, no solo por no tener fiestas, han sido muy complicado para todos. No solo por vivir la tragedia de la pandemia, sino por las consecuencias económicas que ha tenido para nuestros comercios, restaurantes, bares, etc que han tenido que soportar casi dos años de cierres y restricciones. Estamos convencidos que después del buen verano que estamos teniendo las fiestas van a ser un impulso muy importante para la economía de Santa Pola.

– ¿Ha logrado Santa Pola desestacionalizar el turismo?

Estamos trabajando en ese objetivo. Para el municipio es fundamental contar con una oferta turística atractiva y de calidad durante todo el año. Hemos avanzado mucho en los últimos años en potenciar los deportes náuticos todo el año, así como poner a Santa Pola como centro de la organización de eventos deportivos y culturales que atraigan visitantes en las distintas épocas. Es una labor complicada pero vamos a seguir invirtiendo en este sentido como es la potenciación de las escuelas náuticas y en eventos tan importantes como la media maratón de Santa Pola, de la que entre todos, hemos podido recuperar.

Programa de actos:

31 de agosto

20:30h. Encendido alumbrado

22:30h. Pregón

1 de septiembre

9:00h. Despertà

10:00h. Asalto Moro

12:00h. Pasacalles Musical 13:30h. Mascletà

19:00h. Entrada de Cargos

Embajada mora

Sostraca. Guerrilla, rendición del Castillo y toma del mismo

Entrada mora

22:30h. Pasacalles

22:30h. Inauguración de kábilas, cuartelillos y barracas

2 de septiembre

9:00h. Despertà

12:00h. Pasacalles musical

15:00h. Cohetà

19:00h. Entrada de Cargos

Embajada cristiana

Reconquista

Entrada cristiana

22:30h. Fiesta de kábilas, cuartelillos y barracas

3 de septiembre

9:00h. Despertà

9:00h. Torneo 12 horas Petanca Virgen de Loreto

11:00h. Regata Vela Crucero «Memorial José Luis Martínez Latour»

15:00h. Cohetà

20:30h. Entrada de Moros y Cristianos

23:00h. Fiesta en kábilas, cuartelillos y barracas

4 de septiembre

9:00h. Despertà

11:00h. Regata Vela Crucero «Memorial José Luis Martínez Latour»

12:00h. Pasacalles Musical

15:00h. Cohetà

17:00h. Carrera «Alfonso Espin»

20:00h. Teatro Intantil-familiar en el Castillo

22:00h. Sopar del Cabasset

22:30h. Fiesta de kábilas, cuartelillos y barracas

5 de septiembre

9:00h. Despertà

12:00h. Fiesta-almuerzo

15:00h. Cohetà

18:00h. Circuito bicis

19:30h. Correbous infantil

22:30h. Fiesta de kábilas, cuartelillos y barracas

23:00h. Correfocs

23:00h. Actuación musical en Plaza Maestro Quislant

6 de septiembre

9:00h. Despertà

12:00h. Animación Musical en la Glorieta.

15:00h. Cohetà

20:30h. Desfile Multicolor

22:30h. Fiesta

1:00h. Castillo de Fuegos Artificiales

7 de septiembre

9:00h. Despertà

15:00h. Cohetà

20:00h. Ofrenda Floral y Serenata

1:00h. Mascletà nocturna

8 de septiembre

8:45h. Despertà

9:00h. Solemne Misa

10:30h. Canto motete original de la Virgen de Loreto

13:30h. Potente Mascletà

20:00h. Solemne Procesión de Nuestra Patrona

1:00h. Gran castillo de Fuegos Artificiales