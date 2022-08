Cs insta al alcalde de Elche, el socialista Carlos González, a que "evite posibles sanciones" para los pequeños empresarios ilicitanos que no estén cumpliendo las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno. El nuevo plan de ahorro energético del ejecutivo central, del que el Congreso ha convalidado su primer decreto, establece decisiones como apagar los escaparates por la noche o limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno entre otros espacios, en los comercios. Las medidas, que deben cumplir bajo pena de multa si no lo hacen, obliga a los locales a tener instalado un sistema de cierre automático para evitar que las puertas se queden abiertas, con una fecha máxima para hacerlo del 30 de septiembre.

La portavoz de Cs, Eva María Crisol, se cuestiona cómo va a afrontar el gobierno municipal de PSOE y Compromís esta situación y solicita al alcalde "que evite posibles sanciones para los pequeños empresarios ilicitanos". En este sentido, asegura que "nadie ha preguntado a los comerciantes sobre su situación", y recuerda que estamos ante un verano extremadamente caluroso, lo que unido a la situación económica, asegura que, de cumplir medidas como la de limitar la temperatura de los locales "podría poner en serio riesgo su cierre en caso de perder clientes por una climatización negativa para los usuarios".

En este sentido, ha solicitado al gobierno municipal que brinde su apoyo a los comercios del municipio ante las medidas que afectan a muchos pequeños empresarios y negocios de Elche. "El gobierno municipal debe dar un paso adelante y anteponer los intereses de nuestros ciudadanos y comerciantes antes que los intereses ideológicos y mediáticos del Gobierno central", ha criticado la edil de la formación naranja. Crisol señala que la mayoría de los comercios y locales de hostelería de Elche se han encontrado con unas nuevas normas que les afectan "sin apenas tiempo para reaccionar". "Medidas como los topes de temperatura en la climatización de los locales o la obligación de tener las puertas cerradas cuando esté conectado el aire acondicionado ha cogido sin previo aviso a los comercios, que se encuentran ante un nuevo estado de incertidumbre provocado por el gobierno de Pedro Sánchez y sus bandazos y decisiones repentinas según como amanece cada día", critica.

No obstante, la formación naranja dice estar "completamente de acuerdo" en tomar decisiones que supongan un ahorro energético y que busque una mayor eficiencia en el uso de recursos por parte de todos, pero critica los "bandazos e inventos de última hora", en relación a las medidas adoptadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez. "Además, llegan de la mano de falta de gestos ejemplarizantes por parte de los gobernantes", añade Crisol. Por ello, reclama al alcalde de Elche "que no dude, que no ceda un instante ante el Gobierno central y que se ponga del lado de quienes debe ponerse, que no son otros que los ciudadanos de Elche y sus comercios, porque estos no deberían ni perder clientes ni arriesgarse a posibles sanciones por no poner el aire acondicionado a una temperatura adecuada", ha sentenciado Crisol.