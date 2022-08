Familiares de usuarios de residencia de mayores de Altabix han vuelto a poner el grito en el cielo por las deficiencias que arrastra el geriátrico gestionado por la Generalitat Valenciana a través de una concesión con una empresa privada. Aseguran que la situación es "insostenible" ante la falta de personal y carencias del servicio. Como ejemplo, apuntan a que el director del centro se ha visto obligado incluso a administrar la medicación a los residentes ante la plantilla insuficiente.

ReCoVa, la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana, ha emitido un comunicado en el que advierte de la situación que atraviesan las dependencias ilicitanas.

"Hemos estado sin MÉDICO la primera quincena de agosto y ahora han contratado a un médico que en lugar de 5 días a la semana, como marca el pliego, sólo viene dos días, martes y jueves", señalan. Aseguran que desde el 1 de agosto no hay coordinador de enfermería, figura que también exige el pliego, según el colectivo. En cuanto a enfermeros, advierte la asociación que de las 6 jornadas completas sólo hay una y media contratada. Una enfermera a 40 horas y otra a 20. También ha habido días en los que tampoco contaban con las auxiliares que corresponden legalmente, según el mismo comunicado.

Para este colectivo, esta gran carencia de personal "es maltrato, y está desembocando en problemas de salud y cuidados muy graves". Alertan de sobremedicación, errores en medicación, carencia de un profesional que expida recetas, no realización de curas, control inadecuado de los contagiados por covid, aumento de infecciones, falta de actuación sanitaria en situaciones muy críticas.

Según la asociación, la Generalitat conoce estos extremos "pero no actúa con la contundencia que debería. En lugar de retirar de la gestión a esta empresa, lo único que hizo en julio es consultar al director de la residencia, que no hace otra cosa que ocultar y blanquear la situación real y punto". Aseguran que han acudido al Ayuntamiento y que no han recibido respuesta.