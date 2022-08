El Partido Popular de Elche ha reclamado al equipo de gobierno responsabilidades por la emisión de bonos caducados para comprar patinetes y bicicletas que esta semana ha causado un gran malestar entre ilicitanos que se han quedado con ayudas no válidas en esta segunda convocatoria.

El portavoz adjunto, José Navarro, ha exigido a los responsables municipales que “se hagan responsables de su error y del caos que han generado entre las personas que intentaban acceder a los bonos”. El edil popular ha comparado la gestión de estas ayudas lanzadas por el equipo de gobierno para fomentar la movilidad sostenible con la de los carriles bici. “Destinar medio millón de euros a la compra de patinetes en este momento, con la inflación al 10%, y los ciudadanos pasando por dificultades económicas es más que cuestionable. Sobre todo, cuando nuestros hosteleros no pueden ni pagar la luz, que ha triplicado costes. Esto es típico de PSOE y de Compromís que están a la fanfarria y las fotos en lugar de gestionar los problemas que realmente preocupan a los ilicitanos”, ha criticado Navarro.

El portavoz del PP ha defendido que al emitir estos bonos de compra se debería haber cribado al público en función de la renta y ha advertido que al final lo que "han conseguido que las páginas online de reventa hagan su agosto con los patinetes”.

La edil de Movilidad, Esther Díez, pidió disculpas por las molestias ocasionadas este martes y atribuyó a un "error informático" la emisión de los bonos caducados. La responsable del área aseguró que en un minuto las ayudas se agotaron y que la página web municipal acabó colapsándose.

Algunos comentarios vertidos en la redes sociales al respecto reflejaban en cualquier el enfado de muchos usuarios ante la imposibilidad o los fallos para poder hacerse con uno de estos bonos. "La web no ha tardado en funcionar. No ha funcionado. Desde las 9 en punto no daba la opción de descargar bono. Es increíble. Dos horas perdidas delante del móvil y ordenador. Gracias", indicaba una ciudadana.

"Llevaba desde las 8:50 actualizando la pagina que ha empezado a funcionar a las 9:20 y he podido descargar un bono que resulta que pone que está caducado y de repente la página se ha caído ya del todo", apuntaba otro vecino.