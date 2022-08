Al porrón pardo le gusta Elche

Al porrón pardo, un pato en estado crítico de extinción, le gusta Elche o, mejor dicho, los humedales ilicitanos. Cuatro parejas de esta tímida especie, de la que se constatan unos pocos ejemplares en nuestro país, se han reproducido no en los dos humedales de la localidad, el Clot de Galvany y El Hondo. Todo un éxito ya que no había constancia de su cría en la Comunidad Valenciana desde hacía 26 años, cuando, precisamente, una pareja se reprodujo también en el Clot. En El Hondo no se reproducía desde 1988, y este verano han sido dos parejas las reproductoras en este parque natural, con 9 y 8 pollos cada una. Un hito, y para muestra los datos que reflejan que la reproducción del porrón pardo en 2021 en todo el territorio nacional fue de tan solo 30 parejas, la mayoría (22) en las Tablas de Daimiel.

Las frecuentes lluvias de la primavera han permitido aumentar el nivel de agua de las lagunas y, con ello, la biodiversidad en los humedales. La técnico de Gestión Ambiental de Riegos de Levante, la ambientóloga Carolina García, achaca la reproducción del porrón pardo este verano en los humedales de Elche a la «excelente calidad del agua» que han permitido esas precipitaciones. Además, los otros dos factores que han favorecido su cría han sido la retirada de biomasa y la desecación parcial del embalse que se hizo, en este caso en El Hondo. «Toda la materia orgánica que hay en el agua se mineraliza, se reabsorbe y se cristaliza», explica, lo que hace que haya menos eutrofización (exceso de nutrientes inorgánicos). El colorido «boom» de los humedales del sur de Alicante Así, hubo una «explosión» de macroinvertebrados, como la pulga de agua, unos pequeños crustáceos filtradores. «No hay algas unicelulares, sino superiores, lo que ha favorecido la calidad acuática».. Gran parte del éxito es, también, la campaña de erradicación de especies exóticas e invasoras acuáticas en el parque natural de El Hondo utilizando un arte de pesca tradicional, coordinado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), y en la que colabora Riegos de Levante. Así, este año se han retirado, en seis meses, 30 toneladas de carpas y carpines, especies que provocan una disminución de la calidad del agua y el deterioro del ecosistema de peces nativos y de aves acuáticas. Se ha mejorado así la calidad acuática. Retiran 30 toneladas de carpas de El Hondo a través de la pesca artesanal Observación García llevaba desde abril observando a un macho y una hembra de porrón pardo en una de las lagunas de El Hondo, lo que había llamado su atención por lo tardío de ver a esta especie en esa zona. Tras colocar una cámara de fototrampeo, sus sospechas de que podrían criar se confirmaron. «Vimos varios pollos en junio», cuenta con satisfacción. Son cuatro parejas las que se han reproducido, dos en cada uno de los humedales ilicitanos, «el mejor año para el porrón pardo en nuestra zona», señala la ambientóloga, que ha contado con la colaboración de dos alumnos en prácticas, Pedro Luis Ruiz, de la EFA El Campico de Jacarilla, y Eloy Pomares, del IES El Palmeral de Orihuela. Este pequeño pato nidifica de forma ocasional en la Península Ibérica, principalmente en las marismas del Guadalquivir, en Doñana, y en Castilla-La Mancha. Utiliza humedales ricos en vegetación emergente, flotante y sumergida. Su situación es más delicada que la de las otras dos anátidas más amenazadas del país, la cerceta pardilla y la malvasía cabeciblanca, porque tiene menor tolerancia a la salinidad y la eutrofización, y depende más de la vegetación sumergida. La caza también supone un problema dado que pocos cazadores la distinguen del porrón europeo u otros patos. «Es una especie muy escasa, está muy amenazada», explica García. Su hábitat se ha reducido drásticamente en el último medio siglo con la pérdida y desecación de muchos humedales en España. Además, necesita de aguas muy limpias y cristalinas para criar. Este año está siendo el mejor para la reproducción de otras especies de anátidas en peligro de extinción. Es el caso de la cerceta pardilla y de la malvasía cabeciblanca. Ambas han criado «de manera masiva» en los humedales ilicitanos este verano. También se ha detectado la reproducción en El Hondo del fumarel cariblanco, un ave marina, gracias a la «alfombra» de algas que se ha formado en el centro del Embalse de Poniente, donde decenas de parejas han hecho nidos flotantes. Calidad del agua Corren buenos tiempos para los humedales de Elche. Las intensas lluvias de esta primavera han permitido una línea de agua mayor en las lagunas y una mejor calidad acuática, también gracias a la eliminación parcial de especies invasoras como la carpa. La consecuencia, que especies tan poco frecuentes y de muy difícil reproducción como el porrón pardo se hayan sentido en el Clot y El Hondo como en casa.