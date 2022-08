La demanda para ahorrarse la mitad del IBI por tener placas solares se dispara en dos años

El boom de las placas solares en viviendas unifamiliares de Elche es imparable coincidiendo con uno de los peores años que se recuerdan por la subida de la factura de la luz que ha alcanzado máximos históricos. El tirón del autoconsumo doméstico en la ciudad ha quedado reflejado no solo en las instalaciones dadas de alta en la Dirección General de Industria donde Elche está a la cabeza de la Comunidad Valenciana (con 700 infraestructuras), ese auge de las energías renovables también queda patente en la petición de bonificaciones al Ayuntamiento.

En Elche, la administración local rebaja un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta un máximo de tres años a las viviendas con sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol. Y esto ha supuesto que en dos ejercicios, se haya incrementado en más de 660% las solicitudes para ahorrarse la mitad del tributo municipal. En 2020, el departamento de Gestión Tributaria registró 21 demandas de particulares para obtener una bonificación del IBI , en 2021 contabilizó 150 y solo este año ha recibido ya 160. En total, suman 331 peticiones.

Para este año, el equipo de gobierno decidió flexibilizar los requisitos para animar a los ilicitanos a que se suban al carro de las renovables. Hasta ahora, tenían que contar con un mínimo 5 kilovatios de potencia por 200 metros cuadrados para optar a la bonificación del IBI, pero lo rebajaron 4 kilovatios, por lo que para beneficiarse de esta rebaja fiscal los inmuebles tienen que contar con 1 kilovatio por 50 metros cuadrados de superficie construida.

Sin embargo, no siempre es posible o es sencillo beneficiarse de una reducción de la presión fiscal por contar con placas solares. Y prueba de ello es que de esas 331 demandas de bonificación, 213 fueron aceptadas y 118 fueron desestimadas. Según la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, esto se debe a que muchos no cumplen con los requisitos que exige la administración local, aunque también reconoce que la información que se ofrece en la sede electrónica de la web municipal no fue lo suficientemente clara hace unos meses, cosa que asegura que ya han mejorado.

Criterios

Para abonar el IBI a la mitad de precio, el uso catastral del inmueble tiene que ser de residencial-vivienda. Será necesario presentar el certificado de eficiencia energética para que el Ayuntamiento tenga en cuenta la fecha de vigencia.

Las solicitudes podrán presentarse a lo largo de todo el año natural pero para que surtan sus efectos en el propio ejercicio deberán de presentarse antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario del impuesto. Si son presentadas fuera de ese momento, no surtirá efectos hasta el ejercicio siguiente.

El disfrute de esta bonificación es compatible con el de Familias Numerosas que es del 50% y el de Viviendas de Protección Oficial que también rebaja a la mitad la cuota durante los tres primeros años.

En la provincia

A nivel provincial, el año pasado la cifra de instalaciones que se pusieron en marcha prácticamente triplicó a las de 2020 -al pasar de 1.692 a 4.697-, y este año podrían volver a duplicarse esta cifra, al menos si se mantiene el ritmo del primer trimestre. Y es que, según el último balance de la Conselleria de Economía, entre los meses de enero y marzo se dieron de alta en el registro que mantiene la Dirección General de Industria otras 2.067 instalaciones en la provincia, en lo que supone un nuevo récord.

Con estas incorporaciones, el número total de instalaciones activas en Alicante desde que se puso en marcha este registro en el año 2019 ya suman 8.756, prácticamente todas ellas de placas fotovoltaicas, excepto dos pequeños molinos hidroeléctricos.