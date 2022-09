Los próximos presupuestos de Elche llevarán asignados una "bajada selectiva" de impuestos. Así lo ha adelantado el alcalde de la ciudad, el socialista Carlos González, aunque se ha limitado a anunciar la medida sin concretar cuáles serán los impuestos que se bajarán. González, ante la insistencia de los periodistas de que fuera más concreto, solo ha explicado que esa "bajada selectiva de impuestos", como la ha denominado, estará vinculada a la mejora de la eficiencia energética y al estímulo de la actividad económica tanto para las familias como para las empresas. Esa rebaja impositiva se verá en las ordenanzas fiscales, que actualmente están en proceso de elaboración, ha manifestado González. demás, por séptimo año consecutivo, el presupuesto contará con la congelación fiscal.

El objetivo de estas medidas que adoptará el gobierno local de PSOE y Compromís es "frenar las consecuencias del alza de precios y la inflación en las familias y en el tejido productivo", ha señalado Carlos González en una comparecencia junto a los ediles María José Martínez, Ramón Abad, Héctor Díez y Carles Molina para desgranar las prioridades que se marca el grupo municipal socialista en este inicio de curso político. "Tomaremos decisiones que favorezcan las energías renovables y el estímulo de la actividad económica", ha señalado el regidor ilicitano.

Además, González ha adelantado que una de las primeras decisiones adoptará la junta de gobierno local este mismo mes de septiembre es el fin de la expropiación forzosa y la disposición de los terrenos para la construcción del palacio de congresos. El expediente en el que estaba trabajando el Ayuntamiento para expropiar las parcelas donde se ubicará esa infraestructura, frente a la Universidad Miguel Hernández (UMH), "culminará de inmediato", ha anunciado el regidor, quien señala que es el primer paso para iniciar todo el procedimiento administrativo. Una vez realizado ese trámite, deberá ser la Diputación de Alicante la que debe aprobar la redacción del anteproyecto del futuro palacio de congresos.

Los socialistas aseguran que empiezan el curso político con "ilusión, fuerza, ganas e ideas renovadas" y con el gran reto, desde el gobierno municipal, de que la inflación no frene "el ritmo de creación de empleo y el nivel de crecimiento económico". Además, se marcan como prioridades la regeneración de los barrios y pedanías y la modernización de los espacios públicos.

Su partido, además, se marca como retos intensificar el diálogo con los colectivos vecinales y los ciudadanos y desplegar una "ofensiva institucional" en el Gobierno central, la Generalitat y la Diputación para conseguir la llegada de inversiones. A lo que sí que cierran las puertas los socialistas es a la renaturalización del río, que reclaman sus socios de Compromís. "Hay muchas dudas y hasta que no se resuelva no se hará, además no es una prioridad", ha zanjado Carlos González.

El próximo martes 6 de septiembre el grupo municipal socialista mantendrá una reunión con el de Compromís para que ambos socios de gobierno pongan en común las estrategias sobre las que girará la gestión municipal en la recta del final del mandato.