Un «Aromas ilicitanos» con toque rockero, country, flamenco y electrónico. Esta renovada versión de la famosa habanera que no puede faltar después de una mascletà, en un partido del Elche o tras la famosa palmera imperial en la Nit de l’Albà, la ha hecho posible un joven ilicitano, Rul Galindo, que ha reunido a otros 16 cantantes de Elche y cinco músicos para darle un aire nuevo a la canción. Una canción que los ilicitanos la tienen asumida como su himno no oficial.

«Llevaba cinco años con la idea en la cabeza, pensando arreglos, y quería hacer algo que fuera comercial, con mucho respeto, con la línea melódica como la original, porque es una canción que siempre se canta con familiares, amigos, en fiestas y en ocasiones especiales», explica Galindo. Algunos le advirtieron del atrevimiento de versionarla, pero todos han acabado convencidos del resultado.

El «Aromas ilicitanos» hace referencia a la patrona de Elche, la Virgen de la Asunción, a la Dama, a la Nit de l’Albà y a los dos Patrimonios de la Humanidad: el Misteri d’Elx y el Palmeral. Galindo no ha querido perder la esencia de la canción que compuso en 1951 Francisco Ibarra con música de su primo Francisco «Quitet» Mendiola. «Empecé a grabarla en enero y la producción está hecha con mucho cariño», señala.

La versión renovada ha recibido ya más de 5.000 visualizaciones desde que se estrenó hace tres semanas en la plataforma Youtube. Los comentarios están siendo muy positivos y hay ya quien está pidiendo que el Ayuntamiento o el Elche CF, en su centenario, la asuman como suya. «Si cala y se queda sería maravilloso, no lo he hecho con esa intención, pero si el club o el Ayuntamiento desean utilizarla, yo encantado», indica satisfecho. Y aclara que no tiene intención de lucrarse, «solo he tenido gastos hasta ahora». De momento, ni el consistorio ni el Elche CF se han puesto en contacto con él, reconoce, aunque espera que lo hagan.

«Si cala y se queda sería maravilloso, no lo he hecho con esa intención, pero si el club o el Ayuntamiento desean utilizarla, yo encantado» Rul Galindo - Cantante y músico

Los acabados de la versión 2.0 de «Aromas ilicitanos», como la describe el propio autor, son espectaculares. Ha sido grabada con músicos de primera línea que giran o graban para cantantes del nivel de Alejandro Sanz, Sergio Dalma o Antonio Orozco o grupos como Guaraná, y que han tocado la batería, el bajo, la guitarra, las teclas y la guitarra española. En la canción intervienen cantantes de lo más variado: de musicales, de orquesta, de jota aragonesa, rockeros y rockeras, cantautores y hasta un veterano del Elche CF. Así, han participado José Moreno, Rubén Cecilia, Óscar Hernández (Insidia y tú, tributo a Platero), Nayla Sebastián (Centro Aragonés de Elche), Juanjo Orts (Flamenco Pura Sangre), Isidro Martínez (Mr. Hyde), Ángel «Gali» (veterano del Elche CF), Juanma Moraga (Cereza, Tributo a Pereza), Elena de la Hoz (La Senda), Héctor López, Emma Torrecillas (Tributo a Abba), Miguel «SummerRiders», Iván Pérez «Finely», Ángela Caballero, Elena Linares y Cristina Ricarte (Tributo a Abba).

«Quería darme el capricho de hacer algo muy bien hecho, por eso han participado cantantes y músicos de primera fila», explica Galindo. Todos han cantado la canción entera y entre Rubén Cecilia y Rul Galindo seleccionaron las partes que mejor venían a la versión y las voces que podían combinarse.

Los cantantes han colaborado de manera gratuita para interpretar la conocida canción. A algunos de ellos ni siquiera los conocía personalmente Galindo, solo su trayectoria, y consiguió sus contactos a través de amigos comunes. «La mayoría con los que contacté enseguida se ofrecieron para colaborar, aunque ha habido otros que lo declinaron», reconoce el cantante.

El videoclip en las redes sociales se ha editado en vertical, simulando una conversación de WhatsApp con la letra de la canción mientras se van viendo imágenes de los rincones más conocidos de Elche. Así, se plasman la Dama, el Misteri, la Nit de l’Albà, las playas o el Elche CF. «Hemos simulado interacciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería con la letra de la canción y los nombres de los cantantes», explica Rul Galindo sobre el original vídeo.

Galindo toca con grupos y artistas de renombre como Guaraná y Shakira Martínez. Empezó con la guitarra a los 16 años de forma autodidacta, y a los 20 tocaba en orquestas de verbena, hasta que entró en la banda del ilicitano José Moreno y de David Sampedro. También tocó en el Centro Aragonés de Elche y con el cantautor Guille Dinnbier. El cantante, guitarrista, bajista y productor ha dado en la tecla con su versión rockera del «Aromas ilicitanos».