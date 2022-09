«Es lógico que haya hombres que no se sientan identificados con una única forma de masculinidad»

«Las familias como elemento subsidiario del estado de bienestar», «El papel de la mujer, clave para un desarrollo rural sostenible» o «Las Políticas Públicas de Igualdad: una visión caleidoscópica» son solo algunos de los trabajos científicos que hablan del trabajo de esta profesora titular de la Universidad Miguel Hernández interesada, entre otros mucho asuntos, en los trabajos de cuidados realizados de forma gratuita por las mujeres y los cuidados a personas mayores, así como la mujer en el ámbito rural.

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros cada día para combatir la desigualdad?

Lo primero es creernos que nuestras acciones son importantes, que cada acción cuenta. Luego analizar nuestro comportamiento para eliminar aquellos no igualitarios que realizamos o consentimos. En muchas ocasiones los micromachismos están tan asentados en la convivencia que los asumimos sin cuestionar. Tendremos que tomar cartas en el asunto y dejar de consentir este tipo de comportamientos. Y después exigir que la sociedad en la que vivimos sea más igualitaria, y por lo tanto más justa, a nuestros dirigentes políticos.

¿Sigue usted viendo en su día a día, en la calle, en las noticias... comportamientos desigualitarios, machistas, estereotipos y se sorprende?

Desafortunadamente sí, persisten este tipo de comportamientos. La perpetuación de los estereotipos en las series de televisión, en las redes sociales, en la educación formal e informal hace que los comportamientos desigualitarios sigan no solo presentes sino normalizados en el día a día. Más que sorprenderme me entristece porque constato como las raíces del patriarcado son muy profundas.

¿Cómo se puede convencer o al menos replicar a alguien que siga sin creer en la igualdad, que piense que las leyes de igualdad van contra los hombres o que no son necesarios mecanismos reguladores para que las mujeres ocupen el lugar que tienen que ocupar?

No creer en la igualdad es querer vivir en un mundo en el que persisten los privilegios. Porque dejar de disfrutar de privilegios, que en ocasiones se han considerado casi como derechos, supone una pérdida. Pero no confundamos derechos con privilegios. Los primeros deben garantizarse, los segundos no. Tener que compartir espacios, decisiones y poder supone un esfuerzo que no todas las personas están dispuestas a asumir. Para mí, la igualdad se basa en el respeto y por lo tanto ninguna persona puede verse amenazada por ello. Yo te respeto y te valoro en tu diferencia. Porque las personas somos diferentes. Pero el ser diferentes no implica que esto suponga discriminación, que unas personas no tengan las mismas posibilidades de desarrollarse como seres humanos. Desde que en 1948 se aprobó en las Naciones Unidas la Carta de Derechos Humanos existe un compromiso de velar por la igualdad, cumplirlo es una cuestión de justicia.

¿Qué estamos haciendo mal en la formación de los menores en materia de igualdad, tanto en casa como en las escuelas?

En la educación de los niños y las niñas actúan muchos agentes: la familia, la escuela, la televisión y, desde hace unos años cada vez a más temprana edad, las redes sociales. Y los roles y estereotipos de género están muy metidos en todos estos agentes. La coeducación en la escuela y la corresponsabilidad en las familias considero que son elementos muy importantes para que tengamos una juventud y una sociedad igualitarias. Pero no hay que olvidar los contenidos audiovisuales deberían desarrollarse teniendo en cuenta la perspectiva de género, que no reproduzcan las brechas ya existentes y que generen nuevos referentes positivos de comportamientos igualitarios.

Cuando usted observa movimientos de hombres luchando por las nuevas masculinidades ¿qué le viene a la cabeza?

No creo que haya una única forma de ser mujeres ni de ser hombres. No salimos de moldes idénticos. Siendo esto así, es bastante lógico que haya hombres que no se sientan identificados con una única forma de vivir su masculinidad marcada por estereotipos.

Hay hombres que se sienten atacados cuando se habla de igualdad, de empoderamiento, de feminismo... ¿Cómo se puede atraer a los hombres para que entiendan que la igualdad les beneficia también a ellos?

El patriarcado perjudica tanto a hombres como a mujeres. La imposición de roles y estereotipos de género da lugar a muchas tensiones en las relaciones. Mucho se ha escrito sobre cuestiones como el mayor número de accidentes de tráfico o incluso de suicidios en hombres que en mujeres y se han de analizar estos datos con perspectiva de género, teniendo en cuenta que la forma en que nos socializamos es a partir de unos patrones con los que nos siempre nos vamos a identificar. Compartir las responsabilidades, los espacios de poder y de decisión genera contextos más amplios, más inclusivos, por lo que lleva a que un mayor número de personas se sienta representada y por lo tanto supone una mayor riqueza para el conjunto de hombres y mujeres. El problema es que durante muchos años el poder tenía una cuota del 100% para los hombres. Porque una cuota no es más que un porcentaje. Ahora el que se tenga en cuenta a la mitad de la población implica que exista un porcentaje para hombres y otro para mujeres que al final suman ese 100%.