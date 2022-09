Las ermitas quizá sean las grandes olvidadas del Camp d'Elx. Una vez al año, el Ateneo de la Policía Local de Elche las pone en valor con una ruta de dos días que ofrece una de las actividades sociales y lúdicas, para los amantes de la naturaleza, pero también de las tradiciones, que más adeptos ha ido ganando durante los últimos años. Esta mañana se ha presentado una nueva edición, que tendrá lugar el sábado 12 y domingo 13 en su VII edición. La prueba lúdico-deportiva recorrerá 59,9 kilómetros en dos días, deteniéndose en 11 de dichas construcciones dispersas por el casco urbano y el medio rural ilicitano. Los concejales de Seguridad Ciudadana y de Deportes, Ramón Abad y Vicente Alberola; el intendente de la Policía Local de Elche Senén Ródenas; y el presidente y el vicepresidente del Ateneo, José Ángel Martínez y José María Vegara, han presentado esta mañana una actividad que cuenta con 300 plazas abiertas a toda la población, siendo posible efectuar la inscripción de manera presencial o en línea hasta el 9 noviembre.

Abad ha señalado que, tras dos años de parón, la singular ruta deportiva y cultural retorna “con energías renovadas” para “poner en valor las ermitas del Camp d’Elx, muchas veces olvidadas”. Además, el responsable municipal ha invitado a la ciudadanía a inscribirse, en una edición que ha augurado será exitosa al poseer seguidores que ya han expresado su deseo de volver a participar. “Animamos a que esas 300 plazas se completen y tengamos una séptima edición que brille como las anteriores, y que en este 2022 podamos recobrar esa normalidad y visitar las ermitas”, ha manifestado.

El presidente del Ateneo, quien ha recordado que las ermitas forman parte de la cultura popular del Camp d’Elx al no limitarse a las funciones religiosas, sino que son escenario de reuniones vecinales y fiestas, erigiéndose en auténticos puntos de dinamización social, ha detallado el recorrido dividido en dos etapas. La primera, de 31,8 kilómetros, arrancará el 12 de noviembre en el MAHE con el reparto de credenciales a partir de las seis de la mañana y el inicio del recorrido a las ocho para emprender el camino hacia las ermitas de San Antón, Sant Pere de Torrellano Bajo, Santa Anna y Valverde.

Tras la comida en esta última pedanía, los participantes caminarán hacia la ermita de San Andrés de Las Bayas y, para completar el día, hasta la parroquia de San Antonio de Padua, donde llegarán sobre las 18:30 horas. Los participantes que así lo reflejen en el formulario de inscripción, podrán pernoctar en el albergue de La Hoya, con el desayuno incluido.

La segunda etapa, de 28,1 kilómetros y que se celebrará al día siguiente, 13 de noviembre, saldrá igualmente de la iglesia de La Hoya a las siete de la mañana para llegar a la basílica de Santa María de Elche sobre las 14:00 horas, aunque el recorrido pasará previamente por las ermitas de San Isidro del Derramador, del Carmen de Matola, del Ángel de Algoda, y de San Pascual y San Crispín de Carrús. Los senderistas que logren completar Ruta de les Ermites 2022 obtendrán la camiseta oficial del evento, que tras dos años de paréntesis pandémico luce los colores de la bandera ilicitana en homenaje a quienes ya no están.

La inscripción, de 15 de euros –10 para miembros del Ateneo y menores de hasta 12 años–, se podrá hacer online en chiplevante.com y presencialmente en el Kiosko Pastor (calle Jaime Pomares Javaloyes, 7) y en la Mercería La Hoya (avenida de San Antonio de la pedanía).

Rodenas y Martínez han explicado que, pese a ser un prueba lúdico-deportiva, no deja de ser una actividad física que exige cierta preparación. Y que no es “una romería ni una peregrinación, es una ruta laica senderista no competitiva”, ha añadido el presidente del Ateneo, reiterando la importancia de las ermitas dentro de la dinámica social y cultural del municipio.

Tráfico

“La Policía Local de Elche no solo vela por los derechos y libertades de la ciudadanía, las ordenanzas municipales y el tráfico. Además de implicarse en los problemas del municipio, también hace una destacada función social y, por lo tanto, organiza esta clase de actividades en el marco del Ateneo, que son ya un clásico”, ha concluido Abad.

El Ateneo de la Policía Local nació en 2004 con la misión del mantener en contacto a los agentes del cuerpo de seguridad jubilados mediante acciones culturales y deportivas ligadas al municipio. Si bien en la actualidad, con cerca de 70 miembros, cualquier persona puede darse de alta y participar activamente en la entidad, en iniciativas como la Ruta de les Ermites del Camp d’Elx, una prueba consolidada y en la que han colaborado, además de las concejalías de Seguridad Ciudadana y de Deportes y VisitElche, las asociaciones vecinales de las diferentes pedanías, Protección Civil y DYA, a las que Martínez y Vegara han trasladado su agradecimiento.