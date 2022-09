Daniel, el bebé de 7 meses que fue "corregido" a golpes hasta que murió en Elche

La autopsia al pequeño Daniel, un bebé de siete meses fallecido el 24 de mayo del pasado año en Elche, reveló que presentaba cuatro fracturas craneales y varios hematomas que le causaron la muerte. Estas lesiones y otras, sobre las que la Fiscalía señala que no hay constancia documental porque el bebé no era llevado al médico, eran consecuencia de los reiterados golpes que presuntamente le propinaron el padrastro y la madre del niño con el fin de «corregir» su comportamiento. Así lo sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación y la pareja será juzgada dentro de una semana en la Audiencia de Elche. Un jurado popular deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o no de los dos acusados o solo de uno de ellos, como plantea la acusación particular, ejercida por el padre biológico del bebé muerto a golpes, el cual pide la prisión permanente revisable para la pareja de su exmujer y exculpa a ella del asesinato.

Por contra, para la Fiscalía no hay dudas de que son culpables tanto la madre, de 36 años, como su compañero sentimental, de 44, e inicialmente solicita sendas penas que suman 29 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y dos delitos de malos tratos, uno de ellos habituales, así como 75.000 euros de indemnización. No obstante, probablemente modificará la acusación tras el reciente fallo del Tribunal Supremo que avala la prisión permanente en los asesinatos con alevosía de menores de 16 años. La defensa del padrastro, ejercida por el letrado Fernando Rocamora, del despacho del abogado Francisco Miguel Galiana Botella, solicita la absolución del procesado al negar ser el autor de los golpes que le causaron la muerte al bebé. La madre tampoco admite la autoría, por lo que será el jurado popular quien determine la culpabilidad o no de los procesados. La pareja acusada, que se encuentra en prisión desde el 28 de mayo de 2021, convivía con Daniel y otros dos hijos de la mujer fruto de una anterior relación. La madre del bebé, María Concepción E. llevaba tres meses de relación sentimental con Ginés S.A. y ambos convivían en el domicilio de ella en la pedanía de La Hoya. Desde un principio, según la acusación formulada por el Ministerio Público, los acusados «mostraron sus deficientes habilidades educativas con el menor, ya que habitualmente recurrían a golpes para corregirlo». Conjuntamente o uno de ellos con el conocimiento y el consentimiento del otro, «propinaban severos y reiterados golpes al menor, provocándole lesiones de diversa consideración sobre las que no hay constancia documental porque, pese a los daños que el niño sufría, nunca le llevaron al médico para que recibiera la atención necesaria», indica el Ministerio Público. La acusación pública añade que así trataba de silenciar la situación de violencia que el bebé padecía y los «violentos golpes» que repetidamente recibía Daniel le provocaron lesiones recogidas tras su muerte en el informe forense de la autopsia. El fiscal afirma que los acusados causaban estos golpes y tenían conocimiento de su modo de actuar, sin que evitaran o detuvieran las agresiones que padecía Daniel. La acusación pública recoge en su escrito que el 15 de mayo, el padrastro reprendió de forma violenta y desproporcionada al bebé en un establecimiento de La Hoya y le dio una fuerte bofetada. La madre estaba presente pero no protegió a su hijo y toleró la agresión, según el Ministerio Público. Nueve días después de este episodio, el 24 de mayo, «agarraron con gran violencia al menor y le dieron golpes que impactaban con fuerza contra él, de manera especialmente señalada contra su cabeza», siempre según el fiscal. El niño perdió la consciencia a causa de los violentos golpes y falleció, momento en que los acusados comprendieron la gravedad de los hechos y trasladaron al bebé al Hospital General de Elche, donde no pudieron reanimarlo y confirmaron su fallecimiento. Por su parte, la acusación particular sostiene que el padrastro mató al bebé golpeándole con un objeto contundente y que la madre no estaba en ese momento en el domicilio, sino trabajando en un taller de aparado de calzado.