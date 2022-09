La resaca de las Fiestas de Elche: 150.000 euros más en horas de la Policía y una Concejalía con 0 euros

La primera junta de gobierno tras el periplo veraniego ha dado un primer balance económico y de gestión sobre las Fiestas de Agosto, que el alcalde, Carlos González, anunció que serían "las mejores de la historia de Elche". Y se ha conocido con cifras porque el equipo de gobierno ha tenido que acudir a dos modificaciones presupuestarias por valor de 2,5 millones de euros, que saldrán en su mayor parte de los remanentes de tesorería (el dinero no gastado del año anterior). En una de ellas, la más importante, de 2,3 millones, hay dos capítulos que directamente se refieren a la gestión económica de la edil Mariola Galiana y a las fiestas.

Por un lado, sólo en horas extras de la policía para seguridad no prevista, las fiestas han costado 150.000 euros más que en anteriores años, en los que se destinaban 300.000 euros para pagar por este concepto de forma exclusiva. Como ya publicó INFORMACIÓN este aumento de agentes fue necesario implementarlo muy a última hora porque el contrato de licitación para la vigilancia privada había quedado desierto y desde el equipo de gobierno no estaban dispuestos a reducir la seguridad y menos tras dos años sin fiestas. Mariola Galiana recibió duras críticas de la oposición porque la mayoría de contratos se licitaron sólo quince días antes del inicio de los actos, lo que obligó a varias áreas municipales a agilizar al máximo la gestión de los pliegos y su resolución. Esta quitó hierro a esta cuestión, contestando a las críticas, asegurando que otros años las fechas habían sido similares, mientras compañeros del equipo de gobierno se mostraron en privado muy molestos con este inesperado retraso que conocieron prácticamente con las fiestas a la vuelta de la esquina. Algunos de los contratos, como el citado de la vigilancia, quedaron desiertos porque las empresas que podían estar interesadas materialmente no tenían tiempo para presentar sus ofertas o no disponían a esas alturas del personal o material que se les iba a requerir. En otros, como fue el caso del montaje de la barraca, se adjudicó a una empresa que no estaba inscrita en el registro público de licitadores, tal y como ha publicado el diario. Desde el equipo de gobierno han justificado esta irregularidad administrativa (que obligó a una subsanación a posteriori) por el hecho de que el perjuicio que se hubiera causado -la barraca no se habría podido montar a tiempo- hubiera sido mayor. La empresa ha cobrado 71.000 euros. También algunos contratos se aprobaron para fiestas por "los pelos" pues solo una mercantil se interesó y, evidentemente, se le adjudicó.

El concejal Héctor Díez, como portavoz municipal, ha explicado que estos 150.000 euros que se repartirán los policías que reforzaron servicios saldrán de una de las dos modificaciones del presupuesto de 2022 (las número 18 y 19) que va a realizar el equipo de gobierno. En total, estos 150.000 euros están incluidos dentro de un paquete de horas extra de 790.000 euros que se va a destinar a toda la plantilla municipal, una partida que ha solicitado para este fin el concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad. Además de la Policía Local (que en total se llevará de la misma 450.000 euros, que es la suma de los 300.000 euros que habitualmente cobraban los agentes por la tareas de seguridad durante las fiestas, más los 150.000 euros por horas que han tenido que hacer de forma extraordinaria para suplir que no hubiera vigilancia privada), hay otros excesos laborales que han realizado funcionarios o miembros de las brigadas municipales, también en tareas para fiestas o bien por contratiempos o actividades que nada tiene que ver con ello. Díez, quien no ha querido explayarse mucho en esta cuestión, ha destacado el esfuerzo policial en seguridad y precisado que los agentes también han tenido que hacer horas extra por la salida de la etapa de la Vuelta a España. Lo cierto y verdad es que las fiestas han transcurrido con gran normalidad y sin incidentes de gravedad a resaltar.

Pero además, en la junta de gobierno se aprobó que la Concejalía de Fiestas necesitan 475.000 euros más de presupuesto para acabar el año porque, se entiende, tras las Fiestas de Agosto su saldo ha quedado a cero euros. Es decir, el 1,5 millones de euros con el que comenzó el ejercicio se lo ha "comido" en ocho meses y el último cuatrimestre, donde aún quedan muchos actos pendientes, que concluirán con la Navidad -algunas fuentes aseguran que no hay ni para las luces-, no tenían con qué llevarlos a cabo.