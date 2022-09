Elche cumple cinco meses generando más contratos fijos que temporales

Desde abril y hasta agosto, Elche ha registrado más contratos fijos que a tiempo parcial. Algo inaudito. La racha comenzó hace cinco meses cuando por primera vez 2.995 ofertas de trabajo fueron sin plazo de finalización por 2.130 que sí lo tenían (un 58,4% por un 41,6%). Lo que parecía un brote verde de la reforma laboral ha continuado durante los cuatro meses siguientes, según los datos estadísticos facilitados por el sindicato Comisiones Obreras. De este modo, en mayo hubo 3.434 trabajadores que se garantizaron empleo estable por 2.624 que firmaron contratos temporales. En junio, con la llegada de la temporada alta del turismo, las cifras siguieron subiendo: 3.644 por 2.637 (58 por 42%), lo que ha supuesto tocar techo y probablemente, vista la tendencia prevista de aquí a final de año, que se obtuviera el mejor registro de este 2022. En julio se volvió a superar la cifra de contratos fijos por temporales: 3.051 por 2.713, y lo mismo ha ocurrido en el reciente mes de agosto, con 1.926 por 1.659. Ahora bien, las dos gráficas tienden a acercarse porque buena parte de aquellos temporales que se podrían convertir a fijos da la sensación de que ya están cogidos. Lo que pase en septiembre es una incógnita.

En lo que va de año, y pese a esa racha de cinco meses, el número de contratos temporales sigue superando al de fijos. Son 23.066 por 19.381 (54,3 y 45,7%). Y esto es así porque en el primer trimestre del año este fenómeno que ha supuesto la reforma del Gobierno aún no había llegado. Sólo hay que ver que, por ejemplo, en enero fueron 878 los contratos fijos por 3.953 los temporales (18 y 82%). Que a estas alturas del año, el número de contratos fijos se acerque al porcentaje de temporales, están separados por menos de cuatro puntos y medio, es todo un hito en el empleo de Elche. Baste decir que en 2021, por ejemplo, el porcentaje de fijos fue del 12%, en 2020 del 11%, que es prácticamente el mismo porcentaje que se registró los años anteriores.

Los datos estadísticos nunca inducen a error y tan ciertos son como el hecho de que la mayoría de esos fijos no son a jornada completa. Es decir, el trabajador no tiene la espada sobre su cabeza de una fecha de vencimiento pero no cumple una jornada laboral, con lo cual tampoco tiene un sueldo completo. Hay más estabilidad, pero no más sueldos lo que puede inducir a pensar que este fenómeno se estanque. Como datos comarcales, CC OO señala que hasta el 54% de los contratos firmados en el Baix Vinalopó eran a jornada parcial, con más de 29.300 por los 24.200 (45%) que sí lo eran. Las mujeres continúan siendo las grandes perjudicadas del empleo. En este año casi el 53% de los contratos fueron firmados por varones. Por último, un 85% del total de contratados fueron españoles (45.600) por el 15% de extranjeros (7.900).