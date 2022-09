El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández da los últimos coletazos al verano como lo inició, con interminables colas para coger un taxi. Una situación que ha sido la tónica en estos meses. Colas de día y también de noche que desesperan a los pasajeros que esperan pacientemente y hasta casi una hora, en ocasiones, para coger el deseado transporte que le lleva a su destino tras un largo viaje. Mientras, una parte del sector del taxi en Elche demanda la ampliación de licencias.

El aumento del trasiego aeroportuario con la vuelta a la normalidad tras la pandemia ha traído consigo también la imagen de las largas colas a las puertas de la instalación para esperar un taxi. Lo que evidencia, por otro lado, que los medios de transporte públicos siguen sin estar adecuados a la demanda y no dan abasto en las horas de mayor afluencia y de llegada masiva de turistas. Incluso, una buena parte de los que prestan, paralelamente, su servicio en la ciudad, han estado acudiendo a la estación aeroportuaria para tratar de aliviar la carga de trabajo, según afirman desde el propio sector. "Elche es también la parte afectada de todo", recalcan dichas fuentes.

El déficit de taxis en el aeropuerto, unido a la concentración de vuelos nocturnos, vuelve a originar las colas de turistas a la espera de un servicio de transporte. La demanda ha empezado a desbordar a los conductores que prestan servicio en una de las terminales con más pasajeros de toda España. En horas señaladas, a partir de las once de la noche cuando coinciden varios vuelos y llegadas atrasadas es cuando se acumula el trabajo para los taxistas y se forman las colas.

El viernes, por ejemplo, hubo largas esperas para coger un taxi tanto por la mañana como por la noche. Así, se formó una larga cola entre las 11.30 y las 12.45 por la mañana y el mediodía, y otra entre las 00 horas y las 2 de la madrugada. Varios pasajeros se encontraron a su salida del avión con la falta de transporte para poder desplazarse a sus destinos y tuvieron que estar de plantón esperando a que llegaran los taxis que en ese momento se encontraban yendo y viniendo.

El sábado la situación se volvió a repetir entre las 23 horas y la 1 de la madrugada, otras dos horas en las que la paciencia de los viajeros se puso a prueba. Y la semana que arranca se ha iniciado también con colas la pasada noche de 45 minutos, una situación que fuentes del sector señalan que ya se ha convertido en habitual.

Los taxistas se las están viendo y deseando para absorber toda la demanda que se está generando, no solo con los vuelos nocturnos. Las colas fueron una constante durante los meses de abril y mayo, y se incrementaron con la llegada del verano, en junio, pero sobre todo en julio y agosto, y se está viendo que no se soluciona con la llegada de septiembre.

Muchos así optan por llamar a algún familiar o amigo para que les recojan o, incluso, alquilar un vehículo privado. Los que no, tienen que esperar pacientemente el turno en la cola de los taxis, vehículos que desaparecen rápidamente ante la abultada demanda. Una situación que provoca situaciones de nerviosismo entre los cansados viajeros.

Las redes sociales se inundan de quejas de viajeros por la larga demora para coger un taxi en el aeropuerto y publican vídeos como este.

El verano se cierra también sin la ampliación de licencias. Algunas voces del taxi reclaman que se otorguen las licencias que tiene preautorizadas el Ayuntamiento de Elche por parte del Consell. Otros taxistas, en cambio, señalan que son perfectamente capaces de absorber la demanda. Así, la llegada de nuevos taxis, para estos últimos, complicaría la existencia del resto, sobre todo en la época invernal. La principal demanda en el aeropuerto se produce de marzo a octubre.

El Ayuntamiento de Elche pidió el pasado mandato a la Generalitat 18 licencias, nueve de ellas para taxis adaptados. Tras un periodo de espera, finalmente el Consell concedió 47, de las que licitó finalmente 19. El resto, 28, son potestad del Consistorio ilicitano licitarlas o no, lo que se podría hacer de una manera más ágil, puesto que no hay que pedir permiso a València. No obstante, la edil de Movilidad, Esther Díez, ha repetido en los últimos meses que no contempla de momento y en lo que queda de mandato autorizar ninguna más de esas 28, salvo que se produjera alguna circunstancia sobrevenida. El Ayuntamiento, así, descartaba hace unos meses autorizar más licencias de taxi en Elche, a la espera de ver cómo evoluciona el sector.

El Partido Popular de Elche al equipo de gobierno la pasada semana que habilite la veintena de licencias que le otorgó la Conselleria de Movilidad al Ayuntamiento para dar solución a las largas colas que se siguen produciendo, sobre todo de noche, para coger un taxi en el aeropuerto.

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad tiene encima de la mesa la decisión de decidir si permite que, de forma puntual y excepcional, taxis de otras localidades de fuera de Elche puedan recoger pasajeros en el aeropuerto de El Altet. Eso sí, en principio solo lo podrían hacer aquellos taxistas foráneos, procedan de donde procedan, coincidiendo con que desplazan pasajeros hasta la estación aeroportuaria, a fin de que cojan un vuelo, y ante el escenario de que se estén dando colas porque los taxis de Elche no dan abasto. Esther Díez, en este sentido, puntualizó este verano, ante las colas que se registraron, que esta sería una "respuesta excepcional para momentos puntuales", es decir, para determinados días o determinadas franjas horarias, sobre todo pensando en la noche. Junto a ello, según explicó Díez, el Ayuntamiento de Elche también está trabajando para tratar de ampliar el horario entre la estación aeroportuaria y la ciudad ilicitana, posiblemente introduciendo una conexión a las 4.55 de la mañana y otra a las 21.55, ambas con salida desde Elche.