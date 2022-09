El curso escolar ha arrancado para 32.000 alumnos de Primaria y Secundaria en Elche, que han regresado a colegios, institutos y escuelas infantiles. Un nuevo curso que se inicia ya sin restricciones por la pandemia y marcado por la total normalidad. Además, esta vuelta a la vida anterior se produce en un año que para Elche llega marcado por la esperada cristalización de algunos de los principales proyectos del Edificant, con 38 millones de euros en actuaciones que se están ejecutando, como ha querido destacar el alcalde de Elche, Carlos González.

Precisamente, el regidor y la edil de Educación, María José Martínez, han querido dar la bienvenida a los alumnos al nuevo curso escolar en el nuevo instituto Periodista Vicente Verdú, que se ha convertido en el mayor centro de Secundaria y Bachillerato de la ciudad. Los estudiantes han estrenado algunas de sus instalaciones, aunque fue el pasado 10 de enero cuando el centro entró en funcionamiento. Allí, el alcalde ha hecho públicos los datos que marcan este inicio de curso en Elche donde, al margen de los 32.000 alumnos que inician las clases, unos 3.000 menos que lo anunciado el año pasado, se ha recibido un total de 466 solicitudes de escolarización fuera de plazo (277 en Primaria y 189 en Secundaria y Bachillerato), lo que ha obligado a analizar la casuística de cada una de ellas para atender las necesidades surgidas y asignar plazas en alguno de los centros educativos. Además, se han incorporado un total de 1.789 nuevos alumnos al sistema educativo.

En Elche, por otro lado, se han puesto en marcha siete nuevas aulas de dos años, con 1.500 plazas en total ofertadas en el conjunto del municipio. En cuanto a Formación Profesional, son un total de 7.000 los alumnos que se han matriculado a cursar sus especialidades. "

El alcalde, que junto a la edil de Educación también ha visitado el colegio Ramón Llull, ha destacado el incremento del profesorado, aunque sin especificar cifras de los docentes que se han incorporado. Así, ha asegurado que "la sensación es que no hay incidencias significativas" con respecto a las plazas sin cubrir. No obstante, hay centros en los que no se han cubierto y faltan profesores. Sí ha destacado los 800 docentes más que se han incorporado en la provincia de Alicante, el 1,2%. "Esto tiene incidencia en la segunda ciudad de provincia", ha indicado González.

En cuanto a los avances en la mejora de las infraestructuras educativas, destaca el inicio del curso escolar en el IES La Torreta sin barracones, tras 20 años en aulas prefabricadas. Además con la novedad de que este instituto se convierte en centro integrado de Formación Profesional. "La FP tiene una extraordinaria importancia, aquí la apuesta por ella es firme y decidida", ha señalado el alcalde ilicitano.

En cuanto a los proyectos que se han prometido para el nuevo año escolar, algunos de los más esperados son los CEIP Les Arrels o el Virgen de La Luz, que el regidor ilicitano ha adelantado que las obras de adjudicarán "pronto". Además, está a punto de terminarse la reforma del colegio El Palmeral y se llevarán a cabo trabajos en centro de barrios y pedanías. "Tenemos todas las obras del Plan Edificant en marcha, en mayor o menor medida", ha asegurado González.

Con respecto a las críticas que hizo el PP la pasada semana, denunciando el escaso grado de ejecución del Plan Edificant en Elche, que cifró en un 30%, el alcalde de la localidad los ha querido desmentir y ha acusado a los populares de hacer "juegos malabares" con los datos. "Me hubiera gustado que hubieran comparado los datos con los de Alicante, les aseguro que multiplicamos por varias equis el grado de desarrollo y ejecución del Edificant en Elche", ha asegurado Carlos González. El Ayuntamiento, ha insistido, está ya trabajando en el segundo Plan Edificant, con proyectos como el nuevo Conservatorio de Música. "Estamos negociando con la Conselleria de Educación los proyectos, y el primer Edificant está yendo a la velocidad de crucero", ha manifestado. "Son críticas gratuitas y estériles de quien más tiene que callar en Educación en esta ciudad", ha zanjado.

González ha puesto en valor el programa de Xarxa Llibres, de libros gratuitos, "especialmente este año por el contexto socioeconómico para las familias" y el Fent Escola, y las 18.000 becas de comedor en la ciudad.

Más de 400 escolarizaciones fuera de plazo

En Elche han sido un total de 466 las escolarizaciones que se han llevado a cabo fuera de plazo. Un número ligeramente superior al de otros años. Así, 277 se han recogido en Infantil y Primaria. La mayoría, 128, corresponden a familias que provienen de fuera de nuestro país. Destacan las escolarizaciones de alumnos llegados de Ucrania, Colombia, Argentina, Perú, Marruecos, Rumanía y Francia, en cuanto a Primaria, donde 73 solicitudes han sido de españoles. De las 277 solicitudes, 201 son de familias que se han desplazado a vivir a Elche, y el resto cambios de domicilio dentro de la localidad.

En cuanto a Secundaria y Bachillerato, han sido 189 las solicitudes fuera de plazo recogidas, 53 de familias que vienen de otros países, como Colombia, Argentina, Marruecos y Perú. Del total de solicitudes, 103 proceden de familias que se desplazan a vivir a la ciudad.

Nuevo instituto

El curso en el nuevo IES Vicente Verdú se ha iniciado "con normalidad", como ha destacado su directora, xxxx. Las ratios de alumnos es de 30 de primero a cuarto de la ESO y y los dos cursos de Bachillerato de 35. Solo hay plazas en segundo de Bachiller de Humanidades. "Iniciamos el curso con todas las plazas cubiertas", ha destacado. En cuanto al transporte escolar, hay dos líneas de autobuses puesto que hay alumnos que van a estudiar allí de diferentes pedanías del Camp d'Elx.

Eso sí, hay unas cinco plazas de profesores sin cubrir que la directora ha achacado al cambio del IES La Torreta a este nuevo centro. Allí se abrirá un aula específica para alumnos con dificultades.