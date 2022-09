La ejecutiva del PSOE de Elche acaba de ratificar a Carlos González como candidato a la Alcaldía, según ha podido confirmar INFORMACIÓN. La reunión, que ha comenzado sobre las siete de la tarde, ha tenido una duración de algo más de hora y media y pese a los rumores de que podía presentarse un segundo aspirante, que estaría avalado por el máximo órgano de gestión del partido, que lidera Alejandro Soler, al final se han quedado en eso, en un rumor. De hecho, el secretario de Organización, Mariano Valera, solicitó a la dirección del PSPV-PSOE la documentación para el caso de que algún afiliado presentara su candidatura, para lo cual hubiera sido necesario contar con el aval de la mitad más uno de los afiliados.

Carlos González podrá aspirar a un tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Elche. Ahora bien, hasta el día 15 no será oficial el que no habrá primarias en los socialistas de Elche porque hasta esa fecha es posible que un afiliado se presente como alternativa y aporte los avales. Ahora bien, el acuerdo de la ejecutiva de ratificar a un hombre que hace cuatro años garantizó que no intentaría un tercer mandato, ha sido una dura decisión para miembros de la misma que en su fuero interno aspiraban a ser alcaldables. El hecho de que la ejecutiva cierre filas deja prácticamente imposible cualquier sorpresa.

Fuentes del partidos explicaron que ha sido prácticamente decisivo el hecho de que Pedro Sánchez pidiera que todos los alcaldes repitieran en las grandes ciudades como una fórmula de no perder votos por el cambio de imagen de un candidato por otro.

Nota del PSOE

Los socialistas acaban de hacer pública su decisión con la siguiente nota:

"El PSOE de Elche ratifica a Carlos González como candidato a la Alcaldía para las Elecciones Municipales de mayo de 2023 • La Ejecutiva del PSOE de Elche considera que el actual primer edil es la mejor garantía de continuidad de las políticas progresistas en nuestra ciudad • No obstante, para la ratificación definitiva de González como candidato habrá que agotar los plazos de presentación de candidaturas a las primarias que finaliza el próximo 15 de septiembre Elche a 12 de septiembre de 2022 | La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Elche, reunida en sesión ordinaria hoy en la Sede de la calle General Cosidó, ha ratificado a Carlos González como candidato a la Alcaldía de Elche para las Elecciones Municipales del próximo 28 de mayo de 2023. Según el Vicesecretario General y Portavoz, Ramón Abad: “la apuesta de González por parte del PSOE de Elche para continuar como alcalde en la próxima legislatura, garantiza las políticas progresistas en nuestra ciudad y seguir con el modelo de desarrollo y transformación del municipio de Elche.”

Las normas del Partido Socialista Obrero Español para la elección y proclamación de las candidaturas a las Alcaldías en los municipios de más de 20.000 habitantes, permiten que cualquier militante pueda presentar la solicitud de concurrir a Primarias hasta el próximo 15 de septiembre; plazo que desde la Ejecutiva Municipal se marcan como el de la proclamación definitiva de González como candidato a la Alcaldía de Elche; según Abad: “si llegado el próximo jueves a las 12 del mediodía, ningún militante de la Agrupación de Elche ha presentado la solicitud de concurrir a Primarias, González será proclamado automáticamente para concurrir a la Alcaldía de Elche como cabeza de lista por un mandato más”.