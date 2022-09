La vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, recibirá este martes a los familiares de usuarios de la residencia de mayores de Altabix para escuchar sus quejas. La asociación que representa a geriátricos de la Comunidad Valenciana alertó hace unos días de sobremedicación, no realización de curas y de aumentos de casos de Covid en el geriátrico gestionado por la Generalitat Valenciana a través de una concesión con una empresa privada. Aseguraron que la falta de personal era "insostenible" y reclamaron al Ayuntamiento y a la Generalitat ser escuchados.

La representante autonómica en una visita a Elche ha asegurado que "se han incrementado las inspecciones en los últimos años y estamos pendientes de la situación, así como abiertos a recibirles y a escuchar de primera mano sus sugerencias y quejas". También ha dicho Aitana Mas que revisará la documentación para constatar cuándo acaba la concesión con la empresa actual a la que le han abierto varios expedientes por incumplimientos.

ReCoVa, la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana, emitió un comunicado en el que advierte de la situación que atraviesan las dependencias ilicitanas. "Hemos estado sin médico la primera quincena de agosto y ahora han contratado a un médico que en lugar de 5 días a la semana, como marca el pliego, sólo viene dos días, martes y jueves", señalaron. Aseguraron que desde el 1 de agosto no hay coordinador de enfermería, figura que también exige el pliego, según el colectivo. En cuanto a enfermeros, advierte la asociación que de las 6 jornadas completas sólo hay una y media contratada. Una enfermera a 40 horas y otra a 20. También ha habido días en los que tampoco contaban con las auxiliares que corresponden legalmente, según el mismo comunicado.

Según la asociación, la Generalitat conoce estos extremos "pero no actúa con la contundencia que debería. En lugar de retirar de la gestión a esta empresa, lo único que hizo en julio es consultar al director de la residencia, que no hace otra cosa que ocultar y blanquear la situación real y punto". Aseguraron que han acudido al Ayuntamiento y que no han recibido respuesta.