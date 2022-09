El TSJ rechaza las cuotas en Elche para obras de saneamiento en el «E-26»

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha anulado en mayo una decisión del pleno de Elche, dictada en 2018, que sirvió para rechazar un recurso de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) del sector E-26 en contra de un acuerdo de octubre de 2017 por el que se le impusieron cuotas para la ejecución de las obras de ampliación del puente sobre el barranco de San Antón y de impulsión de aguas residuales, tanto de la estación de bombeo como de la red de saneamiento. Todo ello, se pretendía cobrar como parte del canon de la urbanización. Su coste era de casi medio millón de euros. El sector E-26 se sitúa entre el estadio Martínez Valero y el huerto de Travalón.

Se da la circunstancia que la decisión municipal se adoptó pese a que se conocía desde 2015 que el criterio judicial era justo el contrario porque en marzo de ese año se había dictado una sentencia que había devenido en firme y que había estimado un recurso de la AIU para la exacción de esos costes por, entre otro argumentos, entender que las obras no sólo eran de utilidad para el sector E-26 sino para otros e, incluso, para una entidad a la que menciona: «El Elche Club de Fútbol-SAD». Y lo hace porque la entidad se conectó a dicho servicio antes de que el Ayuntamiento diera por recepcionadas aquellas obras, lo que salió a colación en la causa.

De hecho, tras aquel fallo, en 2016 se dictó un auto para su ejecución por el que se requirió al Ayuntamiento para que en plazo de 15 días acreditase el cumplimiento de la sentencia, lo que no sucedió. De hecho, tres años más tarde, en 2019 se dictó un incidente de ejecución por el que se acordó, «continuar con la incoación y tramitación de los expedientes de exacción de canon de urbanización». De forma paralela, en 2017 el Ayuntamiento de Elche había aprobado las cuotas. Todo ello viene reflejado en la reciente sentencia del TSJ que dice lo siguiente: «A pesar de las condenas impuestas, la Administración se ha negado a cumplir las resoluciones judiciales firmes dictadas, oponiendo determinadas excepciones rechazadas en la instancia y negando que dentro de los costes del canon de urbanización se incluyesen los costes por la construcción de la estación de bombeo y de la red de saneamiento, a pesar de la declaración judicial de la inclusión de tales obras dentro de las de impulsión de aguas residuales ejecutadas en el sector residencial E-26». Y añade: «En un caso como el presente, donde la administración dicta actos contrarios a decisiones judiciales firmes que impiden su ejecución, debe admitirse la posibilidad de entablar frente a tales actuaciones la correspondiente acción articulada vía recurso contencioso, emprendiendo un proceder como el que aquí se ha articulado».

Ahora bien, de ser así, «estaríamos en presencia del ejercicio de una acción nueva e independiente, desligado de los previos pronunciamiento jurisdiccionales». Y el TSJ dice que «es claro que la sentencia de 2015 en su fundamento de derecho, al referirse a la ejecución de las obras de impulsión de las aguas residuales incluía tales gastos. La sentencia no ofrece dudas: la s obras de la red de saneamiento y estación de bombeo del sector E-26 son una infraestructura que da servicio no sólo al sector E-26 sino también a las aguas residuales generadas por las actividades desarrolladas en el estación de fútbol» por lo cual el sector no tiene por qué sufragarlas.