Vecinos piden demoler el mercado provisional por su impacto negativo y la inestabilidad de la ladera

Vecinos de la avenida de la Comunitat Valenciana contrarios a tener un mercado de por vida frente a sus viviendas han alegado contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el equipo de gobierno tiene en marcha como primer paso para consolidar el edificio de abastos en la ladera del río. Los residentes piden demoler las instalaciones provisionales y restituir la zona verde. Los principales argumentos que defienden para detener el plan de PSOE y Compromís es que ni se han realizado un estudio sobre el impacto acústico de la zona ni de la saturación del tráfico, ni del estado del terreno, cuando a pocos metros un informe ha concluido que una parte de la ladera es inestable.

La decena de residentes que este martes ha registrado el documento, sin descartar acudir más adelante a la justicia para paralizar la pretensión municipal, contradice, en primer lugar, el informe de evaluación ambiental y territorial estratégico del Ayuntamiento que descartó que el mercado definitivo tuviera «efectos significativos sobre el medio ambiente».

Los vecinos argumentan que debería de haberse tenido en cuenta que el ruido y el tráfico porque desde que está el inmueble provisional «ha habido una incidencia negativa en el medio ambiente» al aumentar estos índices significativamente por la actividad que hay desde entonces y por el ruido ya existente procedente del intercambiador de autobuses.

Ante ello, los vecinos son tajantes: Consideran que el equipo de gobierno debería rechazar el informe ambiental por ser «parcial e interesado» al omitir «información relevante». Por otra parte, advierten de que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta otro factor clave para decidir asentar de forma permanente el inmueble de abastos. Recuerdan los resultados del estudio geotécnico elaborado hace tan solo unos meses en la parte norte de la ladera, en concreto en la margen derecha del río donde también se ubica el mercado. «El cauce está formado por escombros y materiales de desechos del calzado, materiales poco compactos tal y como se ha ido viendo en los últimos meses con la aparición de grietas y socavones en la ladera y en la zona aledaña a Porfirio Pascual», recuerdan en el escrito los vecinos.

De ahí que, los residentes incidan en que se debería de haber estudiado la estabilidad del terreno donde el ejecutivo local está dispuesto a dejar el inmueble. Asimismo, los afectados recuerdan que al tratarse de un edificio provisional no se tuvo en su día en cuenta el impacto visual en el paisaje, por lo que ven «innegable» que el mercado definitivo se vaya a convertir en «un auténtico muro que eliminaría, como ya ocurre, las vistas de la Vila Murada o del cauce del río para residentes y paseantes».

Por otra parte, también contradicen los vecinos el informe municipal porque consideran que sí que se va a producir un «aumento significativo en el consumo de recursos» una vez que sea definitivo. En este punto, los que han suscrito las alegaciones consideran que el antiguo mercado, el de la plaza de la Fruita, debería de rehabilitarse para recuperar su actividad inicial.

«Contrario a la ley»

Los alegantes afirman, por otro lado, que cambiar la calificación de la zona verde a la zona de servicios, como está tratando de hacer el equipo de gobierno, «resulta de todo punto improcedente y es contrario a la ley». Y se basan para ello en la jurisprudencia existente. Se remiten a una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2011, que desestimó el recurso presentado por la Universidad de Sevilla para recalificar una zona verde y destinarla a uso educativo.

Ante ello, entienden que se va a «perjudicar los derechos e intereses de la ciudadanía acudiendo a subterfugios e interpretaciones forzadas de las leyes urbanísticas para conseguir un objetivo político y partidista y no social para el que ni siquiera existe consenso entre los principales partidos de la corporación». Los vecinos defienden que existen otras alternativas, aunque no las citan, e insisten en que se va a comprometer el medio ambiente en una zona sensible y no se puede garantizar la seguridad ni salubridad.

Indican, por último, que el cambio de uso de suelo de L’Escorxador, también cuestionado por otros colectivos críticos (espacio que recalificarán para justificar el intercambio de zona verde) contraviene la ley del Palmeral y que en la zona de la ladera hay tramos del sistema de irrigación que la normativa declara de Interés Cultural.