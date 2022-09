La resaca de las Fiestas de Agosto continúa en Elche a cuenta de los sobrecostes. El PP ha acusado al equipo de gobierno de haber gastado 1,2 millones euros más de lo contemplado en el presupuesto por la falta de previsión, una cifra que el equipo de gobierno niega rotundamente que sea tan elevada, sin que, por el momento haya podido cuantificar cuánto han costado verdaderamente de más los festejos patronales. Entre otras cosas, porque el departamento de Mariola Galiana sigue remitiendo a la Concejalía de Gestión Tributaria las facturas que utilizaron para abonar los servicios de iluminación de la barraca municipal al quedarse a dos días del primer concierto al haberse declarado desierta una licitación de urgencia. "En cuanto esté todo recopilado pasará por la junta de gobierno y se dará cuenta", dijo el portavoz municipal, Héctor Díez. Los populares, que se temen con esto un "incumplimiento flagrante de la ley", han avisado de que lo vigilarán de cerca.

De momento, lo que ya se sabe es que la Concejalía de Fiestas necesita 475.000 euros más de presupuesto para acabar el año porque, se entiende, tras las Fiestas de Agosto su saldo ha quedado a cero euros, tal y como aprobó la pasada semana la junta de gobierno. Es decir, el 1,5 millones de euros con el que comenzó el ejercicio se lo ha "comido" en ocho meses y el último cuatrimestre, donde aún quedan muchos actos pendientes, que concluirán con la Navidad.

Y esa cifra fue utilizada este viernes por los populares para acusar a la edil del área de haber realizado una "catastrófica gestión", además de llamarla "incompetente, incapaz e inepta". Asimismo, el portavoz adjunto del grupo municipal, José Navarro, también reprochó al equipo de gobierno los 790.000 euros que tras el periplo de vacaciones aprobó poner a disposición (todavía tendrá que pasar por pleno antes de contar con ese dinero) para servicios extraordinarios que, según el departamento de Patricia Maciá, se va a destinar a toda la plantilla municipal para gastos contravenidos desde las fiestas hasta finales de año. Entre otras cosas, este montante va servir para pagar 150.000 euros de horas extra a la Policía Local "solo" por haber asumido la barraca municipal, en lugar de hacerlo como otros años una empresa privada. Y esa cantidad va a servir para hacer frente solamente a ese gasto sobrevenido porque PSOE y Compromís aprobaron este viernes abonar, además, 492.000 euros a los agentes de Movilidad y Policía Local por también horas extra de las fiestas de agosto, el dispositivo por la Vuelta Ciclista y el refuerzo de la presencia policial en las pedanías costeras.

Esa cantidad, según la edil de Gestión Tributaria, ya estaba retenida en el presupuesto ordinario y no entra en el paquete de los 790.000 euros recientemente autorizados, si no que ya se contaba con ello.

Mientras el equipo de gobierno continúa con las modificaciones presupuestarias y las afronta como "algo dentro de la normalidad", para el principal partido de la oposición la gestión de la Concejalía de Fiestas está sembrada de dudas. "Los ilicitanos no tenemos por qué pagar la ineptitud de una concejal. Estamos hablando de mucho dinero. Y todavía no se le ha escuchado a la concejal de Fiestas pedir perdón. Sigue de resaca post fiestas”, criticó el popular José Navarro.

Revisión de oficio

Por otra parte, el PP no va quedarse tampoco parado tras conocerse que el equipo de gobierno adjudicó por 71.148 euros el contrato de montaje de la barraca municipal de las Fiestas de Agosto a una empresa que no estaba en ese momento dada de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (Rolece), estaba en vías de subsanación y la decisión municipal fue "para evitar un perjuicio mayor". Se trata de un requisito exigido por la ley que PSOE y Compromís pensaron que podían obviar en plena tormenta política por las licitaciones in extremis realizadas para garantizar los conciertos en la explanada de la Universidad.

El principal partido de la oposición registró este viernes una petición para que el secretario municipal y el interventor realicen una revisión de oficio sobre este asunto. "Lo hicieron a sabiendas, lo cual es muy grave. La única empresa que se presentó a la Licitación para el montaje de la barraca de la UMH no cumplía los requisitos para poder ser la adjudicataria y, aún así, aun reconociendo esto por ser advertido por la responsable de Contratación y a pesar que la empresa fue excluida del proceso inicialmente, tuvieron que continuar porque no existía alternativa alguna , insisto, por la incompetencia de la concejal de Fiestas avalada por Carlos González”, afirmó Navarro.