Padres del colegio Baix Vinalopó de Elche han denunciado la situación con la que el pasado lunes comenzaron las clases: máquinas en los accesos, zonas cerradas, vallas, puntales, un patio compartido con material de obra. Al no encontrar ninguna solución en los responsables municipales han decidido dar a conocer una situación que, tal y como aseguró el alcalde a finales de julio, estaría resuelta para cuando los estudiantes, de 3 a 12 años, regresaran este septiembre a las aulas. Pero no ha sido así.

El diario ha tenido acceso a numerosas fotografías en las que se constata que los niños están conviviendo con las obras que se han retrasado pese a que el pasado lunes el alcalde, Carlos González, asegurara que se había vuelto con total normalidad a las clases. El centro educativo es uno de los afectados por el fibrocemento, un material cancerígeno que lentamente se está retirando de los centros educativos. Sólo los trabajos que se realizan en la cubierta del Baix Vinalopó suponen una inversión que alcanzan los 270.000 euros. Son tan complicados, con el uso de material especial para su retirada a fin de evitar contaminación, que solo pueden llevarse a cabo cuando no hay actividad escolar, en los meses de verano o vacaciones de Navidad y Semana Santa, aunque estas son mucho más cortas y por ello más complicadas cuando hay mucho por resolver.

Ahora bien, por causas que no están aclaradas, no se han terminado a tiempo. Los padres, aseguran, no tienen explicación alguna pero cada día que llevan a sus hijos a clase ven el panorama que presenta el centro, explican. El problema del fibrocemento no es menor, en este colegio estaba prevista la retirada de hasta 26 toneladas de este material «perjudicial para la salud», como admite el propio equipo de gobierno.

Por desgracia, el CEIP Baix Vinalopó no es el último de los colegios con este problema, hasta el momento se ha actuado en 19 centros educativos y después de este se continuará en los tres centros que quedan: Sanchís Guarner, Miguel de Cervantes y La Alcudia.

La antigua cubierta esta siendo sustituida por paneles sándwich, un aislante y dos capas de aluminio, lo que además mejora la eficiencia energética.