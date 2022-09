«¿Qué preferimos? ¿hacerle caso a la construcción social o ser feliz? yo lo tuve claro desde el primer momento». Oliver Berruezo es un joven ilicitano de 19 años que tenía claro que iba a recorrer los 50 metros con unos taconazos porque para él simboliza algo más que una simple carrera. Entiende que si la gente que quiere travestirse lo hiciera sin más se sentiría mejor, en lugar muchas veces de dejarse llevar por los miedos del que dirán.

Que la plaza de las Flores de Elche no es la calle Pelayo de Madrid es evidente, pero un buen taconeo es un buen taconeo en cualquier sitio, y más cuando la causa es por la igualdad y el respeto a unos derechos.

Elche vive este fin de semana su celebración del Orgullo LGTBI y uno de los primeros actos que abrieron la programación fue una marcha arcoíris por el centro a la que le siguió una carrera de tacones para traer una tradición que desde hace años se ha asentado en la capital del país.

La competición no consistía en premiar a quién se subiera sobre las plataformas más altas, ya que el Ayuntamiento, como organizador, todavía no ha marcado mínimo de centímetros como sí hacen otras ciudades, si no en quién era capaz de recorrer la plaza con la mayor elegancia y velocidad posible sin caer en el intento.

Divertido y alocado fue el rato en el que el jurado trató de valorar a los participantes aguantándose las carcajadas porque, buenas intenciones había en hacerlo lo mejor posible, e incluso había quiénes llevaban tiempo preparándose en casa como el pequeño José Javier de seis años que acudió con sus tías, o Coco, que con unas espectaculares plataformas quiso demostrar que la avanzada edad no es impedimento para vivir aventuras como la de ayer.

Desde hace unos años Elche cierra a nivel europeo las celebraciones del Orgullo y por primera vez dedica un fin de semana completo a la reivindicación con varias actividades con la misión de «hacer de nuestra ciudad un espacio seguro y libre de prejuicios para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones», señalaba Mariano Valera, edil de Igualdad, quien entiende que hay que seguir ofreciendo herramientas para que no exista ningún tipo de discriminación legal ni tampoco exista la homofobia social.

El programa, que se presentó ya hace unos días, está diseñado y amparado por su concejalía y otros organismos como CC OO, Elche Acoge y asociaciones como Dimove.

Manifestación hoy

Para esta tarde está previsto que a partir de las 18.30 horas arranque la manifestación para visibilizar al colectivo bajo el lema «Elche, orgullosa a todo color», que partirá desde la Plaça dels Algeps hasta la Rotonda del Parque Municipal, donde desde las 21:30 horas acogerá la fiesta reivindicativa por los derechos LGTBI para la que el acceso será gratuito pero con necesidad de invitación a través de Instanticket. En el enclave habrán «Food Trucks»y destacarán las actuaciones de Maria Pelae, cantautora que destaca por la crítica social y el humor con ritmos flamencos en sus letras, así como otros artistas como La Rubia y la Calva, Alex Guirao y DJ Michiwoki. Mañana, 18 de septiembre, está prevista la instalación de la primera feria provincial de entidades LGTBI en la Glorieta a partir del mediodía, y sobre las 13.30 horas se repartirán raciones de paella con la temática LGTBI desde el Paseo de la Estación, aunque para participar también será necesario adquirir invitaciones gratuitas.