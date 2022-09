Riegos de Levante fía a la financiación pública la rehabilitación del acueducto

Los propietarios del acueducto de centenario que atesora la ladera del Vinalopó con grietas y mosaicos cerámicos borrados pedirán la colaboración de las administraciones públicas para rehabilitar la infraestructura. El Ayuntamiento se ha comprometido esta pasada semana con Riegos de Levante en trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones al deterioro y en tratar de implicar a otras instituciones, como puede ser la Diputación.

Riegos de Levante ha reconocido el valor patrimonial y cultural del puente y su interés en mantenerlo en el mejor estado de conservación pero asegura que los trabajos necesarios para poder llevar a cabo la restitución del acueducto conllevan «un coste altísimo» para la comunidad integrada por más de 20.000 comuneros. Con ello, considera necesario los fondos externos para su puesta a punto desde el punto de vista estético, así como su puesta en valor como Bien de Interés Cultural (BIC), tal y como aprobó el pleno hace cuatro años sin que haya habido avances hasta ahora.

Pese a la preocupación vecinal generada en las últimas semanas por el mal estado de esta joya arquitectónica, situada junto al puente de la Generalitat, un informe elaborado este mes por la entidad niega que en el último lustro el deterioro haya ido a más. Y es que, desde 2017 la comunidad está monitorizando a través de testigos que las grietas no vayan a más.

Desde entonces, según el mismo documento, no se han movido, las grietas no han aumentado de anchura y no se han desprendido elementos de sillería. Tampoco se han observado fugas de agua. En base a ello, desde la comunidad de regantes, representada por Javier Berenguer, descartaron que exista un riesgo para las personas que transitan por este concurrido punto de la ladera del río.

Aún así en 2015 colocaron vallas frente a los arcos que más grietas presentan, pero éstas fueron desapareciendo con los años y allí se han ido refugiando del frío y la noche personas sin hogar.

Desde entonces, Riegos de Levante defiende que se ha seguido preocupando por el acueducto realizando diferentes gestiones. Una de ellas fue el tanteo para el estudio de la integridad estructural del acueducto con la consulta y visita de una empresa de ingeniería.

Estudios y presupuesto

Asimismo, los propietarios del acueducto centenario aseguran haber estudiado con la Universidad Politécnica de Valencia en su departamento de Geodesia y Fotogrametría su restauración. Por otra parte, indica la comunidad de regantes que se ha mantenido en contacto con el Ayuntamiento para ver la posibilidad de que éste asumiera la actuación. Incluso, según la entidad, se llegó a pedir presupuesto a constructoras locales para que valoraran su restauración.

Mientras tanto, el acueducto, formado por una tubería que actúa a modo de sifón impermeabilizada allá por los años 90, sigue funcionando. Las grietas que han desatado la voz de alarma fueron posiblemente causadas, según el informe, por una filtración de agua anterior a esa actuación para proteger el puente del agua.