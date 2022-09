El Conservatorio de Elche abre sección en el CEIP Baix Vinalopó para 33 nuevos alumnos

Las instalaciones del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Baix Baix Vinalopó acogerán este curso, en horario de tarde y a partir de las cinco y media, a un grupo de nuevos alumnos del Conservatorio de Música, según ha confirmado hoy su director José Galiano. Esta sección que se pone en funcionamiento la semana próxima (en el Conservatorio las clases comienzan esta semana) es la primera experiencia de este tipo que se lleva a cabo para suplir las graves carencias de espacio en las actuales instalaciones, de mil metros cuadrados, lo que ha llevado a los distintos equipos de gobierno desde hace varios mandatos a prometer unas nuevas instalaciones. Este mismo mes el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se refirió a ello y Compromís va a llevar al próximo pleno una iniciativa para agilizar un proyecto por el que también apuesta la Conselleria de Educación.

Acudir al CEIP Baix Vinalopó, sin el ambiente musical que se puede respirar en el Conservatorio, quizá no sea lo más idóneo, aunque no ha habido otra solución y esto de hecho ha permitido ampliar el número de plazas que se ofertaban para los nuevos alumnos, que serán un total de 83 en Enseñanzas Básicas. La concejalía de Educación, a cargo de María José Martínez, la dirección del CEIP Baix Vinalopó y la comunidad de padres se pusieron de acuerdo para permitir que estos alumnos puedan comenzar sus enseñanzas en las instalaciones. Por ahora, el colegio público no va a tener ninguna mejora de tipo acústico, aunque el hecho de que prácticamente no se solapen las actividades entre los estudiantes de música y los de actividades complementarias del propio centro educativo facilitará la convivencia. Con ello, el Conservatorio pasará este curso de las 410 plazas que tenía a cerca de 450 pues la cifra aún no está cerrada pendientes de altas y bajas de última hora. Galiano destacó el complejo proceso de selección de los nuevos estudiantes, realizado en una jornada de puertas abiertas, que duró cerca de siete horas.

El Conservatorio de Música de Elche, que ha cumplido 40 años, ha tenido que pasar una difícil etapa durante la pandemia, que espera no solo superar con este aumento de un 10% de las plazas y con las nuevas instalaciones profesionales, abiertas como una sección.

Estudiar en un Conservatorio no es nada fácil porque es una actividad que supone un enorme esfuerzo de organización para el propio centro y para las familias que deciden iniciar a sus hijos en la música o ven en estos un enorme interés. El hecho de que tengan que existir horas de enseñanza individualizadas, junto a las colectivas, llevará la plantilla de profesionales este año al medio centenar. El Conservatorio es una actividad que compensa a estas familias porque, en la mayoría de casos, deben ajustar el horario de actividades de sus hijos, a partir de los 7 años de edad, que es cuando se empiezan a interesar por la música, a las horas (cuatro semanales en el nivel inicial) que tienen de clases de iniciación al lenguaje musical.