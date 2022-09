Con motivo del Día Internacional del Deporte Universitario, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha presentado esta mañana los Oasis Saludables y Sostenibles que ha instalado en sus campus universitarios de Altea (junto a escalinata de zona zen); de Elche (junto a pista de hockey patines); de Sant Joan d’Alacant (zona deportiva); y del campus de Orihuela-Desamparados (junto a vestuarios de zona deportiva). Estas zonas para la realización de ejercicio físico con el propio peso corporal se ilustran gráficamente y se han dispuesto en un panel informativo junto con las recomendaciones para la práctica de esta modalidad de ejercicio físico de forma adecuada y segura.

En concreto, la UMH ha habilitado unas zonas para la realización de ejercicio físico con el propio peso corporal (calistenia), con una estructura de cuatro elementos que permiten realizar diferentes tipos de ejercicios: barra alta (dominadas con agarre prono y supino, dominadas excéntricas o elevación de piernas y pies); barra monkey (escalada de pared, flexión invertida, sentadillas, etc.); barras paralelas (remo alto o supino, extensión y fondos de tríceps, etc.); y barra baja (fondos de pecho declinados e inclinados, fondos de tríceps, puentes de glúteo, etc.). Además, gracias a la colaboración de personal de la Oficina de Campus Saludables y Deportes y del Servicio de Innovación y Planificación Tecnología de la UMH, el panel informativo dispone de unos Códigos QR que derivan a la demostración de esos ejercicios y hacen hincapié en los elementos técnicos más importantes, además de una serie de ejercicios adicionales para el entrenamiento, el calentamiento y otros ejercicios complementarios.

Estos Oasis reciben también la denominación de Sostenibles por el mobiliario urbano que incluyen. Por un lado, las papeleras y bancos complementarios son el resultado del Reto Tapones que la UMH realizó en el último trimestre de 2021. Tras recoger las aportaciones realizadas en los 10 contenedores instalados en los 4 campus de la Universidad, se ha conseguido que el 70% de los 12 bancos y 8 papeleras instaladas hayan sido realizados con la aportación exclusiva de la comunidad universitaria. Para cada uno de los bancos se han requerido unos 8.000 tapones (35 kq. aproximadamente) y 3.000 para las papeleras (15 kg. aproximadamente). Además, los carteles informativos se han realizado con material plástico 100% reciclado, aprovechando hasta 50 kg. de residuos plásticos tipo film, que tiene pocas oportunidades de reutilización.

Con esta iniciativa, la UMH se alinea con diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en lo que se refiere a la promoción de la actividad física saludable y su programa #UMHsaludABLE (#3 salud y bienestar), el impulso de políticas medioambientales respetuosas, a través de su marca #UMHsostenible (#11 ciudades y comunidades sostenibles y #12 producción y consumos responsables) y acciones de empoderamiento de personas con diversidad funcional (#8 trabajo decente y crecimiento económico y #10 reducción de desigualdades), ya que los carteles informativos han sido realizados por la entidad Integrados, que realiza su actividad con personal con discapacidad física y problemas de salud mental. Finalmente, cabría indicar que se contribuye al ODS #17 (iAlianzas para Lograr los Objetivos) al colaborar con entidades como RedEco, un grupo de emprendedores de la UMH, que participaron en el proceso de preparación del Reto Tapones y la puesta en marcha del ciclo de reciclaje hasta el resultado final.