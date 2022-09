El incendio ocurrido ayer tarde en la inmediación de la Vereda de Sendres, en la pedanía de Las Bayas, tuvo su origen en un antiguo vivero municipal de unos 50.000 metros cuadrados que estaba sin actividad y falto de mantenimiento, según han denunciado esta mañana los vecinos que aseguran que en varias ocasiones durante los últimos años han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Elche esta situación de abandono. La parcela se sitúa a pie de la carretera que cruza el Camp d'Elx de este a oeste, frente al parque natural de Las Salinas de Santa Pola, que dista menos de un kilómetro.

Esta mañana, muy molestos por lo que ha ocurrido, has asegurado que el propio Ayuntamiento de Elche contraviene su propia ordenanza al no tener en condiciones esta zona, "algo que a cualquiera de nosotros nos habría ocasionado una multa", afirman. Algunos han sufrido daños en las vallas y en la jardinería a consecuencia de las altas temperaturas que se originaron en el incendio, que obligó a enviar a la zona a una avioneta y tres helicópteros para descargar agua y que no avanzara. Los vecinos están muy agradecidos a la profesionalidad y la labor de los bomberos que han evitado, en su opinión, un daño mayor.

En una de las denuncias que presentaron para intentar que el Ayuntamiento revertiera esta situación de abandono de una de sus propias fincas facilitaron una foto del aspecto que presentaba el antiguo vivero para exigir una pronta solución. Esa imagen acompaña este artículo y habla por sí misma.

Los vecinos aseguran ahora tras el siniestro que "dicha parcela tenía cerca de 500 palmeras que la estación Phoenix plantó para su estudio, pero lamentablemente el Ayuntamiento de Elche decidió cerrarlo y triturar dichas palmeras por el picudo". La plaga se detectó en el año 2013 en este vivero municipal, sostienen los vecinos colindantes con el mismo, que explican "ya en ese año escribimos Al Ayuntamiento por el mal estado del vivero y la plaga de picudo. Ante la inexistente actuación municipal el vivero fue invadido totalmente por el picudo".

Los vecinos aseguran que por aquel entonces, "el Ayuntamiento podaba las dos primeras filas de palmeras, las que se veían desde la vereda dejando el resto del vivero sin atender. Cuando el picudo invadió totalmente el vivero entró la empresa Tragsa, con una máquina que trituraba las palmeras de arriba a abajo. Trituraron todas las palmeras, dejaron los restos amontonados y se marcharon dejando totalmente desatendido el terreno. En alguna ocasión han entrado con un tractor, han labrado y eliminado la maleza de la zona perimetral dejando abandonado el serrín de las palmeras trituradas por años. En varias ocasiones los vecinos hemos solicitado al ayuntamiento que se cuidara el espacio ya que alrededor del mismo hay parcelas con casas, casas, que como en nuestro caso son viviendas habituales".

Parte de los restos de las mismas, siempre según esta versión, quedaron desperdigados en la parcela mientras otros si se eliminaron en un lugar autorizado, suponen.

"A partir de ese momento el Ayuntamiento ha tratado dicha parcela de forma lamentable, incumpliendo la ordenanza de limpieza de solares de forma muy grave ya que ha usado dicha parcela como acopio de restos de podas de palmera de huertos municipales.

Este hecho es denunciable al Seprona y además no han desbrozado la parcela provocando que la maleza cubriera con cañizo los restos de podas camuflados". Al diario no le consta que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil haya abierto expediente por infracción contra el Ayuntamiento de Elche.

Una de las denuncias respecto a esta situación se presentó en el año 2019 reclamando la retirada de podas y la limpieza "sin acción por parte municipal". En uno de estos escritos se proponía, además, usar esta parcela municipal como huerto ecológico, como se ha hecho en barrios de la ciudad para fomentar la convivencia vecinal, o como taller de artesanía.