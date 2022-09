El alcalde de Elche, Carlos González, y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, coincidieron ayer en IFA, con ocasión de la inauguración de la IV edición de Alicante Gastronómica, sin que el aumento de suelo que el Ayuntamiento plantea en la parcela donde se edificará el Palacio de Congresos, que pagará la institución provincial se haya tratado aún. Ello no fue óbice para que los medios de comunicación preguntaran por separado a ambos y cada uno diera su versión. Ello deja a las claras que desde el miércoles, cuando la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, puso sobre la mesa durante una reunión en la institución provincial por primera vez este tema -adelantado en julio por INFORMACIÓN- y le conminaran a que el regidor llamara al presidente Mazón para explicárselo porque «todo lo que sabemos lo hemos leído por la Prensa», ambos responsables del proyecto no han mantenido contacto alguno.

Con ello, Mazón echó balones fuera sobre este asunto y se limitó a insistir en que «estamos perdiendo un tiempo precioso. La verdad es que desde hace ocho meses tenemos los fondos a disposición del Ayuntamiento. Estamos esperando a que no concreten hasta dónde quieren que sigamos adelante para la disposición de los terrenos. Nosotros seguimos esperando y con mucha paciencia porque el palacio no va a dejar de ser una realidad, pero nos gustaría que fuera todo un poquito para rápido». Sin una alusión directa sobre esos terrenos.

Por su parte, Carlos González sí se refirió a ellos, «tengo que decir que tenemos un magnífico acuerdo con la Diputación que nos permite 5.000 metros cuadrados de suelo y 20.000 metros cuadrados de edificabilidad para construir el mejor palacio del sur de la Comunidad Valenciana, pero no obstante podemos mejorar la superficie de la parcela». Según González, «vamos a llevar a cabo esa actuación, completarla y mejorar la parcela. Eso es un objetivo común y es lo que le planteamos, una parcela excelente que nos permita llevar adelante la mejor actuación posible» pero no hizo referencia alguna a sobre quién pagaría ese 1,2 millones de euros en los que se han tasado ya por los propietarios con responsables municipales. En cualquier caso, el regidor ilicitano negó que «haya ningún retraso vinculado a esta iniciativa (de ampliar las parcelas a expropiar) por eso lo planteamos. Se puede avanzar en la redacción del proyecto, porque lo tenemos, y estamos hablando de lo que son terrenos adicionales, que no son imprescindibles y que configuran la mejora del espacio y le dan más realce al proyecto. No es incompatible con la celeridad ni con avanzar rápido que es lo que desde el primer momento hemos querido».

La Diputación tiene previsto aprobar el próximo mes de octubre en beneficio del Ayuntamiento de Elche los cerca de 4,5 millones de euros para las parcelas que se pactaron en el acuerdo del pasado mes de diciembre y de cerrar el anteproyecto, también, a corto plazo sin contar con este suelo.