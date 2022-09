Tras tres años ocupando el puesto de rector, Juan José Ruiz destaca que la UMH es una universidad joven, dinámica y además muy relacionada con temas de sostenibilidad ambiental.

¿Cómo se presenta este nuevo curso académico 2022-2023?

Va a ser un año clave, tenemos muchos procedimientos pendientes, la nueva ley de universidades, que todavía no sabemos si va a entrar o no, además, tenemos que enfocar el desarrollo de nuevos planes de estudio, ya hay algunos presentados y otros que se encuentran en desarrollo. Un elemento clave va a ser el plan de financiación de las universidades, dudo que los presupuestos de este curso se hagan ya con este plan, porque no hay tiempo, pero esperamos que durante el curso académico siguiente el plan de financiación esté establecido.

¿Qué novedades ofrece la UMH?

En lo que se refiere a estudios nuevos hay algunos en tramitación como Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial y hay algunos más pero que todavía no se pueden implantar. En cuanto a las novedades que se pueden encontrar este año en el campus de Elche, el Aula Plaça de Baix, un espacio ubicado en el centro histórico de la ciudad que inauguramos en julio, enfocada a darle mayor visibilidad a la universidad y realizar actividades culturales y universitarias. La queremos potenciar aunque ya hay mucha gente solicitando realizar actividades.

Asimismo, también seguimos llevando a cabo la iniciativa Vida UMH, un proyecto que pretende que los mismos estudiantes se asocien y colaboren entre ellos y se recupere la buena actividad en los campus de la universidad al mismo tiempo que se facilita el desarrollo de las habilidades blandas o competencias transversales.

¿Ha aumentado el número de estudiantes este año?

Las matrículas han sido muy buenas, están todas las titulaciones con las listas llenas. Seguimos creciendo, el año pasado aumentamos el número de alumnos y este año también. Se nota que se está volviendo a tener más interés en algunas titulaciones relacionadas con las ciencias que antes habían perdido alumnos, por ejemplo, Ingeniería Informática, Estadística o Ciencias Ambientales.

¿Qué supone cumplir 25 años?

25 años parece mucho pero para una universidad es poco tiempo, la UMH es una universidad muy joven. Aun así, el 25 aniversario supone un hito que nos invita a reflexionar sobre el futuro, de hecho, este año hemos aprovechado para reflexionar desarrollando el Plan Estratégico. Es un momento adecuado para pensar en lo que queremos ser.

¿En qué consiste el Plan Estratégico?

El Plan Estratégico lo que hace es ver primero cuáles son nuestras características diferenciales como universidad que yo creo que están muy claras, somos una universidad joven, dinámica y además muy relacionada con temas de sostenibilidad ambiental. Además, este Plan Estratégico intenta alinearse con los objetivos de responsabilidad social y con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

En esta línea, tenemos un proyecto en marcha para instalar placas fotovoltaicas en todos los edificios del campus.

¿Qué actividades quedan para celebrar el 25 aniversario?

Durante todo el año se han realizado diversos actos para conmemorar este 25 aniversario pero todavía quedan algunos pendientes, la agenda de septiembre y octubre está bastante llena. Una actividad que está teniendo una gran acogida con casi 4.000 inscritos es el Family Fest que se va a celebrar el sábado 1 de octubre. Se trata de un encuentro organizado para que las familias puedan disfrutar en el entorno de la UMH de actividades lúdicas que fomentan la sostenibilidad y la responsabilidad social. Las actividades darán comienzo a las 10 de la mañana con talleres científicos y de sostenibilidad, juegos, circo, magia y arte urbano.

Aparte, en noviembre vamos a celebrar el encuentro Tordesillas, una red de casi 80 universidades de Brasil, Portugal y España. El objetivo de esta red es promover la colaboración entre las universidades de los tres países en el campo de la ciencia y de la tecnología. Y en noviembre se reunirán aquí las diferentes universidades.

En estos tres años que lleva como rector, ¿qué ha aprendido?

El puesto de rector me imaginaba que era difícil y la experiencia de estos tres años lo confirma, sobre todo porque hay que trabajar con muchos elementos humanos. Quizás los principales problemas vienen de la coordinación y de intentar que todos colaboremos de la mejor forma posible para el desarrollo de la universidad, eso genera indiferencias pero creo que es uno de los problemas que más he aprendido a manejar en estos tres años.

¿Por qué la UMH diría que es diferente?

Las diferencias, o como nosotros lo hemos llamado, «el carácter UMH» se basa en unos puntos concretos. Primero, al ser una universidad joven ya ha nacido con un espíritu más innovador y mucho más dinámico, no tenemos la inercia que arrastran las universidades más antiguas a las que les puede costar más adaptarse. Luego, por nuestra dimensión, los cuatro campus que tenemos, está mucho más centrada en las personas y con una atención más personalizada.

Asimismo, nuestra preocupación ambiental es un factor diferencial, siempre hemos querido un campus más verde, más sostenible, que haga uso de energías alternativas y creo que lo estamos consiguiendo. En los índices de posicionamiento estamos muy bien situados. Por otro lado, nuestra relación con las empresas es peculiar, a través de nuestro parque científico o a través de colaboraciones. El parque empresarial es un impulso, llevamos ya más de 160 empresas creadas y tiene muy buenos índices.

¿Qué le diría a los alumnos empiezan este año la universidad?

Ahora mismo, las habilidades blandas o competencias transversales son esenciales. Les diría que no es solo estudiar sino que es un campus de vida universitaria y un aspecto fundamental ahora son los temas de Inteligencia Artificial y digitalización. Desde la UMH estamos haciendo un esfuerzo en Inteligencia Artificial, tenemos un programa que se llama LAIA para formar en competencias tanto a estudiantes, como a profesores como a pas y ahí sí que somos muy pioneros y es lo que le recomendaría al estudiante que se implicase desde el principio. Ahora mismo, oímos hablar de la Inteligencia Artificial como algo raro pero va a estar presente en todos los aspectos de nuestra vida.

De hecho, el gobierno valenciano anunció la creación de una Agencia Española en Inteligencia Artificial que tiene que estar situada en alguna provincia y estamos pidiendo que se haga en la provincia de Alicante. Sería un éxito.